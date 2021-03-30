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مركبة الشحن "بروجريس" تسجل رقماً قياسياً لطول مدة البقاء فى الفضاء

30 آذار / مارس 2021 08:36

مركبة الشحن "بروجريس" تسجل رقماً قياسياً لطول مدة البقاء فى الفضاء
مركبة الشحن

سجلت مركبة الشحن الروسية "بروجريس إم إس-14" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية حاليا، رقما قياسيا لطول مدة بقاء مركبات من هذا النوع في الفضاء، وتشير وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الرقم السابق سجلته المركبة "بروجريس إم-17" عامي 1993-1994، حيث بقيت في الفضاء 337 يوما بما فيها مدة تحليقها والتحامها بالمحطة الفضائية "مير".
 
ولكن في الساعة 4.45 من يوم الأحد 28 مارس الجاري، تجاوزت المركبة "بروجريس إم إس -14" وهي لا تزال ملتحمة بوحدة "زفيزدا" الروسية بالمحطة الفضائية الدولية، هذه المدة.
 
ووفقا لبيانات موقع ناسا، من المقرر أن تنفصل "بوغريس إم إس-14" التي أطلقت إلى الفضاء في 25 أبريل 2020، عن المحطة الفضائية الدولية يوم 27 أبريل المقبل، أي أنها ستسجل رقما قياسيا للبقاء في الفضاء 367 يوما.
 
وتخطط مؤسسة "روس كوسموس" لإطلاق مركبة الشحن "بروجريس إم إس -17" في 30 يونيو المقبل، والمركبة "بروجريس إم إس-18" في 28 أكتوبر، وفي 24 نوفمبر من المقرر إطلاق المركبة الخاصة "بروجريس إم-أو إم" مع وحدة "المرسى".
 

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