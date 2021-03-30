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الجزائر تضرب بقوة في ختام مشوارها في التصفيات الافريقية

30 آذار / مارس 2021 09:25

الجزائر تضرب بقوة في ختام مشوارها في التصفيات الافريقية
الجزائر تضرب بقوة في ختام مشوارها في التصفيات الافريقية

اختتم المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون بفوز ساحق على ضيفه منتخب بوتسوانا 5 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة والتي شهدت فوز زامبيا على مضيفتها زيمبابوي 2 /صفر.

وضمن المنتخب الجزائري قبل فترة تأهله للبطولة القارية قبل أن يحقق اليوم فوزه الرابع بالتصفيات مقابل تعادلين وبسجل خالي من الهزائم.

ويتصدر محاربو الصحراء المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة ويحل منتخب زيمبابوي ثانيا برصيد ثماني نقاط ليلحق بالجزائر في كأس الأمم.

ويحل منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد سبع نقاط فيما تتذيل بوتسوانا الترتيب بأربع نقاط.

وعلى ملعب مصطفى تشاكر، انتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف سجله مهدي زفان مدافع كريليا سوفيتوف الروسي في الدقيقة .24

وفي الشوط الثاني أحرز سفيان فيجولي مهاجم جالطة سراي التركي الهدف الثاني في الدقيقة 58 ثم أضاف رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة .64

وسجل بغداد بونجاح مهاجم السد القطري الهدف الرابع في الدقيقة 72 ثم اختتم فريد بولاية  لاعب ميتز الفرنسي التسجيل قبل دقيقتين من النهاية.

وعلى ملعب هراري ناشونال سبورتس ستاديوم، فاز منتخب زامبيا على مضيفه زيمبابوي بهدفين دون رد.

وسجل باتسون داكا هدفي الفوز لمنتخب زامبيا في الدقيقتين 21 و.90

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