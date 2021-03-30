منتخبنا الوطني يلاقي شقيقه السعودي في لقاء مصيري اليوم

غزة- الرأي

يلتقي منتخبنا الوطني الفلسطيني شقيقه المنتخب السعودي في لقاء مصيري ضمن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، الثلاثاء.

وتقام المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة، وستنقل عبر قناة السعودية الرياضية.

ويغيب عن صفوف المنتخب لاعب العربي الكويتي عدي الدباغ، ولاعب بيراميدز المصري محمود وادي وهداف دوري المحترفين لاعب جبل المكبر المقدسي شهاب القنبر.

وكان المنتخبان خاضا لقاءً تاريخياً على ستاد الشهيد فيصل الحسيني شمال القدس في شهر تشرين أول 2019، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية وانتهى التعادل السلبي، لتكون أول مواجهة تجمع الفريقين على أرض فلسطين.

ويحل منتخبنا في المركز الخامس بمجموعته وبرصيده 4 نقاط جمعها من فوز في بداية مشواره على أوزبكستان ومن تعادله أمام السعودية، بينما خسر أمام أوزبكستان في لقاء العودة وسنغافورة واليمن.

واكد الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني للمنتخب الوطني الفلسطيني على جاهزية الفدائي لخوض المواجهة الهامة امام المنتخب السعودي

وقال ولد علي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ان الفدائي سيدخل اللقاء امام المنتخب السعودي بتركيز عالٍ من اجل حصد النقاط الثلاث، مضيفاً ان لقاء الشقيق السعودي في غاية الأهمية من اجل حصد اكبر قدر ممكن من النقاط لتأمين موقف المنتخب على مستوى المجموعة الرابعة وبلوغ الدور المقبل المؤهل الى كأس اسيا الصين 2023 .

وقال نور الدين ولد علي ان خوض منافسات الدوري المحلي ساعد على ابقاء اللاعبين في الجهوزية البدنية والفنية الكاملة ، رغم الظروف الصحية الصعبة في ظل انتشار وباء الكورونا .

وفيما يتعلق بغياب بعض الاسماء الهامة عن المنتخب الوطني اشار ولد علي ان بعض الاسماء ستغيب لدواع صحية، مبديًا انزعاجه لغياب عدي الدباغ بسبب اجراءات السفر في دولة الكويت.

وعقب نور الدين على خبر الحضور الجماهيري بنسبة 40% “ان المنتخب الفلسطيني جهز نفسه جيدا لهذه المباراة سواء بحضور جماهيري او بدون".

هذا واجرى منتخبنا الوطني مساء امس مرانه الاخير قبل مواجهة المنتخب السعودي على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض