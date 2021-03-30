"هنية": فلسطين موحدة خلف المنتخب الوطني وننتظر أداء ونتيجة مشرفة "

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على أن الشعب الفلسطيني يقف موحدا خلف المنتخب الوطني لكرة القدم ويؤازر فرسان "الفدائي" في مهمته التي يواجه فيها المنتخب السعودي الشقيق مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال هنية خلال اتصال هاتفي مع رئيس بعثة المنتخب الوطني فراس أبو هلال أمين عام اتحاد كرة القدم، والمدير الفني الجزائري نور الدين ولد علي، في العاصمة السعودية الرياض، إن رجال المنتخب الوطني الفلسطيني يحملون رسالة شعب يواجه التحديات والظروف الصعبة جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف:" المهمة التي يحملها جنود "الفدائي" على عاتقهم هي إسعاد هذا الشعب ورسم البسمة على وجوه الشباب والأطفال، ورفع العلم الفلسطيني خفاقاً في كافة المحافل، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات فلسطين الرياضية".

وحيا هنية بعثة المنتخب واتحاد كرة القدم، وشكر الجهود التي يبذلها اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد، لتوفير الأجواء لإعداد المنتخب والدخول في المنافسة بكل ثقة.

وتمنى هنية التوفيق للاعبي المنتخب الوطني في مهمتهم مساء اليوم، والاستمرار في مشوار المنافسة حتى تحقيق حلم التأهل لمونديال 2022، وتكرار إنجاز التأهل لتصفيات كأس آسيا.