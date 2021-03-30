سلطة الأراضي تشارك في لقاء تدريبي حول العمل المساحي

غزة- الرأي

شاركت الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي، دائرة المسح الميداني وبالتعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين في قطاع غزة في لقاء تدريبي حول العمل المساحي في قطاع غزة وتطبيقات هندسة المساحة في مجال الانشاءات الهندسية وأعمال التشطيب.

وحضر اللقاء نحو 60 مهندس ومهندسة، ومن جانبه أكد نقيب المهندسين م. ناجي سرحان في كلمته الافتتاحية للدورة التدريبية على أهمية عقد هذه اللقاءات التدريبية في اكساب المهندسين الخبرات العملية في مجال العمل الهندسي الميداني لاسيما في قطاع الأراضي، وأهمية ربط هذه المعرفة بالتنفيذ على أرض الواقع في قطاع الانشاءات.

وأعرب عن شكره وتقديره للأخوة المحاضرين ولسلطة الأراضي لتعاونهم وحرصهم على نقل الخبرات والجانب العملي والتطبيقي للمهندسين.

وأوضح م. أحمد الحلاق مدير دائرة المسح الميداني في سلطة الأراضي والمحاضر في اللقاء التدريبي أن اللقاء تناول عدة محاور ذات أهمية بالغة في العمل المساحي وتطبيقاته في مجال الانشاءات والتشطيب، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول تاريخ تسجيل الأراضي في قطاع غزة وكيفية التعامل مع خرائط التسجيل الورقية ومعالجتها وكيفية تعيين حدود القسائم، وكيفية ربط أساسات المبنى الجديد بحد القسيمة أو المقسم وتنفيذها وتوقيعها باستخدام الأجهزة المساحية.

واشتمل اللقاء على تدريب عملي للمشاركين على أجهزة المحطة الشاملة وجهاز GPS مساحي.

وفي ختام اللقاء أكد م. أحمد الحلاق على الاستعداد والتعاون الكامل بين السلطة والإدارة العامة للمساحة ونقابة المهندسين لعقد أيام تدريبية مماثلة لاستهداف أكبر عدد من المهندسين ونقل الخبرات والمهارات اللازمة لهم في جانب تطبيقات هندسة المساحة في مجال البناء، وأهمية مراعاة أنظمة الإحداثيات والرفع المساحي الدقيق لما هو موجود على الأرض قبل البدء بعملية الانشاء أو البناء.

