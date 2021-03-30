"ثابت" يُكرّم المعلمة إيمان إسماعيل لجهودها بتطبيق مباردة في التدريس

غزة- الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت المعلمة إيمان إسماعيل من مدرسة الشجاعية الثانوية "أ" للبنات وذلك لجهودها في تطبيق مبادرة" الواقع الهجين والفهم المتين" في تدريس العلوم والثقافة العلمية للمرحلة الثانوية.



وشارك في التكريم مدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، ونائب مدير عام وحدة العلاقات العامة أ. أحمد النجار، ومدير تعليم شرق غزة أ. مازن نور الدين، والنائب الإداري أ. منير أبو زعيتر، ومديرة المدرسة أ. أمل البطنيجي، ومشرفة المعلمة أ. هدى المشارفة، وعدد من التربويين.

وتتمثل مبادرة المعلمة إيمان "الواقع الهجين والفهم المتين" في تقديم المادة الدراسية على شكل فيديوهات تعليمية مصورة ومجسمات ثلاثية الأبعاد بهدف تقريب المنهاج وإثارة التفكير والخيال العلمي لدى الطالبات.



وثمّن وكيل الوزارة مبادرة المعلمة إيمان التي تُعد من الطرق التعليمية النوعية، كما أشاد بجهود ومبادرات المعلمة والإنجازات والجوائز التي حصلت عليها خلال الفترة السابقة، مقدماً الشكر لإدارة مدرسة الشجاعية والطواقم الإشرافية ومديرية تعليم شرق غزة.



وأوضح ثابت أن الوزارة تتبنى بشكل كامل مبدأ تشجيع وتوجيه جميع المبادرات والأفكار الريادية التعليمية التطويرية، لافتاً إلى أننا نُركز على جميع مفاصل العمل التربوي؛ فمع اهتمامنا بالتعليم أيضاً نهتم بالقيم ولهذا أطلقنا حديثاً مسابقة "المعلم القيمي" بهدف تفعيل الاهتمام بالقيم والسلوكيات الحميدة في مدارسنا.



من جهتها قدّمت المعلمة إيمان الشكر لوكيل الوزارة على هذا التكريم، مؤكدة أنها تسعى ضمن منظومة الطواقم التربوية إلى تقديم كل المقترحات والمبادرات التي يمكن أن تُفيد العمل التربوي.



وتحدثت المعلمة إيمان خلال اللقاء عن عدة مبادرات سابقة نفذتها مثل تكامل الفنون في تدريس العلوم التي تقوم على دمج الرسم والدراما والمسرح والغناء والفن في العملية التعليمية، كما تحدثت عن الكتب التعليمية التي قامت بتأليفها والتي ترجمت للغة الإنجليزية، وكذلك الجوائز التي حصلت عليها مؤخراً وأبرزها اختيارها ضمن أفصل 100 معلم عالمي من مؤسسة Green thinker المهتمة بالتعليم الدولي ومقرها الهند، وجائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة للمعلم المتميز الفئة الأولى.



يشار إلى أن المعلمة إيمان تحمل درجة الماجستير في الكيمياء وتُدرّس مرحلة الثانوية في العلوم والثقافة العلمية، وتنشط في عدة مجالات تعليمية.