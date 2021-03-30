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ضمن مبادرة "أنا لست إرهابياً أنا فلسطيني ووطني"

مدرسة المنفلوطي بالوسطى تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال

30 آذار / مارس 2021 11:32

مدرسة المنفلوطي بالوسطى تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال
مدرسة المنفلوطي بالوسطى تنظم وقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال

الوسطى- الرأي

 نظمت مدرسة المنفلوطي الثانوية أ للبنين مديرية التربية والتعليم بالوسطى  ضمن مبادرة "أنا لست إرهابياً أنا فلسطيني ووطني"، وقفة احتجاجية على شارع صلاح الدين ضد الجرائم والممارسات الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك ، بمشاركة مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومشرفي مبحث التاريخ د. ناصر اليافاوي محمد زارع الأسطل و ومدير مدرسة المنفلوطي "أ" ماهر شلط  ومدير مدرسة المنفلوطي "ب" هاني زعرب ومديرة مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات سميرة المسارعي وطلاب وطالبات المدارس المشاركة.


 ويشرف على المبادرة المعلم أحمد الاسطل مدرس مبحث التاريخ في مدرسة المنفلوطي الثانوية وتهدف للتعريف العالم بالمعاناة والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد آلة البطش والعدوان، من هدم منازل وقتل المدنيين العزل والاعتداء على المنشآت الخدماتية من مدارس جامعات مساجد والطواقم طبية، وبناء المستوطنات وجدار الضم العنصري وكافة أشكال التطهير التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد اصحاب الأرض والوطن.


  وتمت الوقفة الاحتجاجية بمشاركة مدرستي المنفلوطي الثانوية "أ و ب" للبنين و مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات و تم خلالها رفع أعلام فلسطين ويافطات تؤكد على الانتماء الفلسطيني و توضح الممارسات الإرهابية التي تقوم بها دولة إسرائيل  بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
 وقد سبق الوقفة الاحتجاجية محاضرات صفية لطلاب المدارس المشاركة تم خلالها عرض مشاهد موثقة للممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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