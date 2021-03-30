التعليم بغزة تعلن عن دروس تقوية مجانية لطلبة "التوجيهي"

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة د. زياد ثابت، عن بدء الوزارة بتنفيذ مبادرة "نحو التمكين والتميز" وتتمثل في إعطاء دروس تقوية مجانية وجاهية لطلبة الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة بواسطة أكفأ وأمهر المعلمين.



وأوضح ثابت أن الشروع في تقديم الدروس سيكون في الأول من شهر إبريل المقبل ويستمر لمدة شهر في 42 مدرسة على مستوى القطاع، حيث سيجري التطبيق وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية.



وقال ثابت: "إن هذا التوجه يأتي بهدف الارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلبة، والعمل على رفع نسب النجاح، وإتاحة المجال لجميع الطلبة على اختلاف فئاتهم من الاستفادة، وتأهيلهم بشكل كامل للتعامل السليم مع امتحانات التوجيهي.



ولفت وكيل الوزارة إلى أن الطلبة سيتلقون خلال هذه الفترة خدمات تعليمية تشمل: شرح مكثف للمنهاج، مواد تدريبية، أسئلة امتحانات سابقة وأسئلة امتحانات متوقعة مع إجاباتها النموذجية، إرشادات أكاديمية ونفسية لكيفية التعامل مع الامتحانات.



وأفاد بأن الدروس ستكون لطلبة الفرع العلمي في مباحث (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء)، أما الفرع الأدبي فستكون في مباحث (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والتاريخ).



يشار إلى أن التعليم في غزة تولي أهمية خاصة لتطوير قدرات طلبة الثانوية العامة من خلال عدة برامج قائمة ومنها التعليم الوجاهي المدرسي، والتعليم عن بُعد الذي يشمل توفير دروس مصورة في مختلف المباحث عبر الصفوف الافتراضية وإذاعة التعليم ومرئية روافد ومنصات التواصل بين المعلمين والطلبة.

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