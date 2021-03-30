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الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

30 آذار / مارس 2021 12:01

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء.

وذكرت الوزارة أن السفر غداً سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الرابعة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/10).

ودعت الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير باسماء المسافرين اضغط هنا:

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