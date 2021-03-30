مدرسة عثمان بن عفان تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "رفق"

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المرحلة الثالثة من مبادرة "رفق" التي تستهدف المجتمع المحلي.



واحتفلت المدرسة بإطلاق المبادرة بحضور مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ومدير المدرسة وليد علي عبد القادر، ومدير دار القرآن الكريم والسنة في جباليا د. نعيم النجار، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية محمد كلوب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام إسماعيل البياري، ومشرف الإرشاد رائد الرن، ومشرف التربية الخاصة ماجد المدهون.



وفي كلمة له، رحب عبد القادر بالحضور كافة، شاكراً القائمين على المبادرة متحدثاً عن أهداف المبادرة والخطوات التي تم تنفيذها في المرحلتين الأولى والثانية، حيث استهدفت في المرحلة الأولى "الطالب"، والمرحلة الثانية "المعلم"، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة ستستهدف المجتمع المحلي.



وفي سياق آخر، استعرض مدير المدرسة النجاحات التي حققتها مدرسته (عثمان بن عفان) على مختلف الصعد الصحية، والأكاديمية، والمسابقات التربوية، والمناسبات الوطنية.



بدوره، أشاد شهاب بالمبادرة والقائمين عليها، مؤكداً على أهمية مثل تلك المبادرات التي تعزز العلاقة ما بين الطالب والمعلم والمدرسة، وكذلك ما بين المجتمع المحلي والمدرسة، الأمر الذي يساهم في خدمة العملية التعليمية.



من ناحيته، استعرض منسق المبادرة، المرشد التربوي جهاد صالح أهداف المبادرة والغايات المرجوة منها.



فيما تحدث د. النجار ممثلا عن المجتمع المحلي حول أهمية الرفق في التعاملات بين الأفراد وانعكاسها على المجتمع من خلال نظرة إسلامية شمولية.

