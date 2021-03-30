هيئة الاستثمار: تمويل جميع المشاريع قبل منتصف أبريل

غزة- الرأي

أكد علام غباين مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، أن الهيئة ستنتهي من اجراءات تمويل جميع المشاريع التي تقدمت بطلبات تمويل في شهر يناير الماضي، وذلك قبل منتصف شهر 4 أبريل القادم.

وقالت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار إن عملية تمويل المشاريع الصغيرة في الهيئة تمر بعدة مراحل حيث تبدأ من استقبال الطلب الكترونياً وتدقيقه، وتستمر بعد التمويل من خلال متابعات دورية للمشاريع الممولة.

وأوضحت، أن الزيارات التقيمية تعد مرحلة مهمة وخطوة رئيسية ضمن المراحل التي تمر بها عملية تمويل المشاريع، ووفقا لـ م. محمد عوض ، عضو لجنة الزيارات الميدانية في الهيئة فإن الزيارات الأولية للمشروع والتي يتم تنفيذها بعد استقبال طلب التمويل وقبل اتخاذ قرار التمويل تحقق عدة أهداف تتمثل في التحقق من جدية و مصداقية مقدم الطلب بخصوص انشاء المشروع، اضافة لـمعاينة مكان المشروع المقترح، و مدى مناسبته لطبيعة نشاط المشروع ( كموقع و مكان)، والتحقق من مدى خبرة و مهارة مقدم الطلب في مجال المشروع و هل يمتلك المهارة الادارية و الفنية التي تخوله بادارة مشروعه أم لا، و تقدير تكلفة انشاء المشروع او تكلفة التطوير (تقدير مبدئي) للتأكد من أن المبلغ المطلوب مناسب لاحتياج المشروع الحقيقي أم لا .

أووضح عوض أن الزيارات الميدانية للمشاريع التي تقدمت بطلب تمويل في شهر يناير الماضي تنتهي الاسبوع الحالي، وسترفع تقريرها للجان المختصة.