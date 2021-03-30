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الأوقاف يعقد اختبارات للملتحقين بمنحة جامعة الأسراء لحفظ القرآن

30 آذار / مارس 2021 01:01

الأوقاف يعقد اختبارات للملتحقين بمنحة جامعة الأسراء لحفظ القرآن
الأوقاف يعقد اختبارات للملتحقين بمنحة جامعة الأسراء لحفظ القرآن

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اختبارات لطلبة جامعة الإسراء الملتحقين بالمنحة التي تقدمها الجامعة لحفظة القرآن الكريم كاملاً والبالغ عددهم (25) طالب وطالبة.


بدوره ثمن مدير عام التحفيظ مازن النجار جهود جامعة الإسراء، في الاهتمام بمجال القران الكريم وتكريم أهله من خلال تقديم المنح الدراسية لهم والتخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الصعبة، مبدياً استعداد ادارته للمشاركة في كل ما يخدم القران الكريم.


من جهته، قدم مدير دائرة شؤون الطلبة بالجامعة عطا الجزار وزارة الأوقاف على جهودها في خدمة القرآن الكريم والدعوة إلى الله، منوهاً الى أن هذه الاختبارات جاءت نتاج التعاون المشترك بين الجامعة والأوقاف.

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