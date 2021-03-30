وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا وطنيًا لإحياء ذكرى يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم دورة إدارة الضغوط النفسية لمربيات المدارس الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يستأصل ورم من حجر العين اليسرى لطفلة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: تسليم أشتال زيتون وشبكات ري لعدداً من مزارعي غزة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب بالداخلية تفتتح دورة " أمن المنشآت الهامة " وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي" يدعو وسائل الإعلام إلى التركيز على القضايا الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لوضع حدٍ لسياسة الاستيطان الاسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع مسيرة لمناسبة يوم الأرض في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تجتمع بمدراء المدارس لمناقشة الامتحان التجريبي وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في يوم الأرض
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى تجتمع بمدراء المدارس لمناقشة الامتحان التجريبي

30 آذار / مارس 2021 01:07

تعليم الوسطى تجتمع بمدراء المدارس لمناقشة الامتحان التجريبي
تعليم الوسطى تجتمع بمدراء المدارس لمناقشة الامتحان التجريبي

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمدراء المدارس ومديراتها، لمناقشة الاستعدادات للامتحان التجريبي للثانوية العامة ولجان امتحانات التوظيف، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومدراء المدارس ومديراتها وعدد من رؤساء الأقسام، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.


وفي بداية اللقاء رحب الحاج بمدراء المدارس، مشيداً بجهودهم خلال الفصل الدراسي الثاني، وما يقومون به من دور منذ بداية الفصل الدراسي الثاني بهدف تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة في ظل جائحة كورونا.


وتطرق الحاج لعدد من المواضيع الخاصة بالنصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني ومنها الامتحان التجريبي للثانوية العامة ولجان امتحانات التوظيف وامتحانات نهاية الفصل وغيرها من المواضيع.


وأشاد الحاج بجهود مدراء المدارس وما يقومون به في سبيل تطوير المسيرة التعليمية، وما تحققه المدارس من انجازات ونجاحات في كافة المجالات، وأكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والصحية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ضمن البروتوكول الصحي.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الجوانب الفنية والإدارية التي تتعلق بعمل مدراء المدارس.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تحيي يوم الأرض الكترونيًا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟