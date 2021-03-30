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في ذكرى يوم الارض

وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لوضع حدٍ لسياسة الاستيطان الاسرائيلية

30 آذار / مارس 2021 01:22

وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لوضع حدٍ لسياسة الاستيطان الاسرائيلية
وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لوضع حدٍ لسياسة الاستيطان الاسرائيلية

غزة- الرأي

حذرت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، من تداعيات  السياسة الاستيطانيّة على المنطقة بأسرها، إذ إن القضاء على حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرضه قد يفجر جذوة الصراع من جديد.

جاء تحذيرها خلال بيان  لها اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى الخامسة والأربعون لأحداث يوم الأرض التي اندلعت في 30 مارس/آذار من العام 1976 عندما أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة لمصادرة 20,000 دونم من الأراضي العربيّة في الجليل، تحت ذريعة “قانون أملاك الغائبين”.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والرباعيّة الدوليّة، والاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لسياسة “إسرائيل” الاستيطانيّة.

كما دعت المحكمة الجنائيّة الدوليّة إلى المضي قدمًا في محاكمة دولة الاحتلال على سلوكها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيّة.

وحثت  الدول العربيّة الشقيقة على وقف العلاقات الديبلوماسيّة مع دولة الاحتلال، والتي ما زالت تثبت مرارًا وتكرارًا عدم جديتها في السلام مع الفلسطينيين أو العرب.

وناشدت المنظمات الدوليّة والحقوقيّة إلى الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزّة، ووقف الكارثة الإنسانيّة في القطاع.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى إحياء هذه الذكرى من خلال فضح انتهاكات الاحتلال، ونشر معاناة أهلنا في القدس والداخل والضفة وغزة.

وأبرقت التحية إلى أهلنا الثابتين في القدس والداخل والضفّة وغزّة ومخيمات اللاجئين، وندعوهم إلى المزيد من التكاتف في مواجهة العدوان “الإسرائيلي” المستمر على الأرض والمقدسات.

 

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