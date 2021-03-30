الإعلامي الحكومي يدعو وسائل الإعلام للتركيز على القضايا الوطنية

غزة- الرأي:

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية-المكتب الإعلامي الحكومي- إن إحياء ذكرى يوم الأرض يبعث في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، العزيمة والإصرار على مواصلة طريقنا نحو مواجهة المخططات الاستيطانية، داعية وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية إلى التركيز على القضايا الوطنية كالاستيطان وجدار الفصل العنصري، والمسجد الأقصى وحق العودة، وحصار غزة، وفضح جرائم الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان لها بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف اليوم، أن يوم الأرض يحمل أهمية ودلالة تاريخية ضاربة في الجذور، مع معانٍ سامية في الدفاع عن الحقوق المسلوبة وبذل الدماء من أجلها، والارتباط العقائدي الذي تعنيه أرض فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة لارتباطها بديانات المليارات على مستوى العالم وأهلها الفلسطينيين بشكل خاص.

وأضافت في البيان" كان العام 1976 عاما مميزاً، إذ شهد ربيعه المرة الأولى الانتفاضة الأولى لشعبنا الفلسطيني في مناطق الجليل والمثلث والنقب والساحل رداً على التغول الإسرائيلي الذي بدأ عام 1948، وما تلاه من بناء المستوطنات، وتهويد القدس، وتهجير القرى، ومصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّ أو العامة وغيرها باحتلال صارخ لأرضنا الفلسطينية".

وبينت أنه وبحسب وقائع اليوم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يحتل بشكل مباشر أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية، أما بالنسبة للمناطق المصنفة (ج) والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، فيستغل الاحتلال ما نسبته 76% من مجمل المساحة فيها، ناهيك عن وجود جدار الفصل العنصري الذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر بسببه ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار.

كما قامت سلطات الاحتلال بمصادرة حوالي 8,830 دونماً من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى 11,200 دونماً تم إعلانها كمحميات طبيعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تمهيداً للاستيلاء عليها. ونفذ المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال 1,090 اعتداءً بحق أبناء شعبنا الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2020.

وفي قطاع غزة الذي رحل عنه الاحتلال تحت وقع المقاومة، لازال يرزح تحت الحصار منذ أن تم عقابه لخياره الديموقراطي عام 2006م، ويمنع عن سكانه المواد الأساسية ويمنعون من أبسط حقوقهم الطبيعية في التنقل والسفر بحرية.

وطالبت وزارة الإعلام برد الاعتبار والمكانة للقرار العربي الجماعي الموجه لخدمة القدس ومواجهة الاستيطان فيها وتغيير المعالم الديموغرافية.

واستذكرت في هذا اليوم شهداء الشعب الفلسطيني عامة والإعلام خاصة الذين رووا بدمائهم ثرى هذه الأرض الطاهرة دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني وثوابته الوطنية.

كما دعت الوزارة كافة وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية إلى التركيز على القضايا الوطنية كالاستيطان وجدار الفصل العنصري، والمسجد الأقصى وحق العودة، وحصار غزة، وفضح جرائم الاحتلال التي يمارسها ضد أبناء شعبنا وأرضه.

ودعت وزارة الإعلام إلى رص صفوفنا وحشد طاقاتنا على اختلاف توجهاتنا وشرائح مجتمعنا نحو التصدي للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله من احتلال واستيطان وحصار وامتهان لكرامة الإنسان الفلسطيني وسلب لحقوقه.

كما دعت الوزارة كافة وسائل الإعلام الفلسطينية والدولية إلى التركيز على القضايا الوطنية كالاستيطان وجدار الفصل العنصري، والمسجد الأقصى وحق العودة، وحصار غزة، وفضح جرائم الاحتلال التي يمارسها ضد أبناء شعبنا وأرضه.

وحثت شعبنا الفلسطيني على التماسك والتكاتف ونبذ الخلافات التي تؤخرنا عن واجبنا تجاه المخططات الإسرائيلية، التي تحاك لنا وتشوش على عدالة قضيتنا وتسلبنا حقوقنا ومقدساتنا.

كما طالبت وزارة الإعلام المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة الوقوف عند مسئولياتها والسعي بجدية ظاهرة لإلزام الاحتلال بتطبيق القرارات الدولية والامتثال للأعراف والمواثيق الدولية.