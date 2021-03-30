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بالتعاون مع شرطة محافظة شمال قطاع غزة

مديرية التدريب بالداخلية تفتتح دورة " أمن المنشآت الهامة "

30 آذار / مارس 2021 01:27

مديرية التدريب بالداخلية تفتتح دورة " أمن المنشآت الهامة "
مديرية التدريب بالداخلية تفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريب، ، دورة بعنوان " أمن المنشآت الهامة " في صالة فلسطين شمال قطاع غزة.

واستهدفت الدورة 50 ضابطاً من مختلف أقسام ودوائر مراكز شرطة محافظة شمال قطاع غزة وضباط وأفراد شرطة الحراسات وأمن المؤسسات بالإضافة لعدد من ضباط جهاز الأمن الداخلي.

وتتناول الدورة مجموعة من المفاهيم الأمنية المتعلقة بحراسة المنشآت الشرطية والأمنية والتخطيط لحماية مرافق المنشآت الهامة، بالإضافة لمعرفة وسائل التأمين وأنظمة الحراسة.

وتهدف الدورة الى تعزيز معرفة الأساليب والنظم الحديثة الفاعلة في تأمين المنشآت الهامة لدى منتسبي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وتعمل المديرية العامة للتدريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تنفيذ مجموعة من الدورات التخصصية وفق الاحتياج التدريبي لكل جهاز حسب اختصاصه والمهام المكلف بها.

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