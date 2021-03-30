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مستشفى العيون يستأصل ورم من حجر العين اليسرى لطفلة

30 آذار / مارس 2021 01:43

مستشفى العيون يستأصل ورم من حجر العين اليسرى لطفلة
مستشفى العيون يستأصل ورم من حجر العين اليسرى لطفلة

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبي في قسم التجميل برئاسة د. أيمن صيدم استشاري جراحة تجميل وأورام العين بمستشفى العيون، عملية استئصال ورم بحجم قطره 1.8 سم من حجر العين اليسرى لطفلة.


وأفاد د.صيدم أن هذه العملية التي صنفها بذات المهارة العالية أن الطفلة وصلت مستشفى العيون على أثر وجود كتلة بجوار العين منذ عدة أشهر، مبينا أن الفحص المبدئي كان انسداد في مجرى الدمع، وبعد التشخيص والفحوصات تبين وجود ورم في حجر العين اليسرى بجوار كيس الدمع.


وأضاف: "أدخلت المريضة الى قسم العمليات حيث أجريت لها العملية لاستئصال الورم الكروي الشكل من حجر العين بدون الاضرار بمقلة العين حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم بالكامل.


وأشار د.صيدم الى أن قسم التجميل يجرى شهريا بين (40-50) عملية موزعة بين الصغرى والمتوسطة والكبرى، الى جانب استقبال الحالات المحولة من مستشفى غزة الأوروبي والحالات المحولة الى الخارج.

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