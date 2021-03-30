"الشباب والثقافة" تختتم دورة إدارة الضغوط النفسية لمربيات المدارس الخاصة

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للطفولة في الهيئة العامة للشباب والثقافة دورة تدريبية في إدارة الضغوط النفسية، نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وجمعية المدارس الخاصة، استهدفت خلالها (31) متدربة من مربيات الأطفال في المدارس الخاصة.



وحضر حفل اختتام الدورة، الدكتور سامي أبو عيدة رئيس جمعية المدارس الخاصة، والأستاذ سعيد الكحلوت رئيس قسم التدريب في الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.



وأوضحت منسقة الدورة الأستاذة سماهر بكرون أن الدورة تأتي ضمن الدورات التي تعقدها الهيئة في مجال الصحة النفسية لرفع من مستوى مربيات الأطفال في كيفية التعامل مع طلاب المدارس في ظل جائحة كورونا.



يشار إلى أن الدورة استمرت على مدار أربعة أيام بواقع (12) ساعة تدريبية وحاضر فيها الأستاذ محمد أبو ركبة، والأستاذة أماني حلس، والأستاذة نفين الشيخ، والأستاذة سها حلس، وتخللها تدريب عملي ونظري في عدة محاور أبرزها معايير التوافق النفسي، وأعراض الضغوط النفسية، واستراتيجيات التكيف السلبية والإيجابية، والرعاية الذاتية والوعي الذاتي.