وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم مهرجانًا وطنيًا لإحياء ذكرى يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم دورة إدارة الضغوط النفسية لمربيات المدارس الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون يستأصل ورم من حجر العين اليسرى لطفلة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: تسليم أشتال زيتون وشبكات ري لعدداً من مزارعي غزة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب بالداخلية تفتتح دورة " أمن المنشآت الهامة " وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي" يدعو وسائل الإعلام إلى التركيز على القضايا الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لوضع حدٍ لسياسة الاستيطان الاسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع مسيرة لمناسبة يوم الأرض في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تجتمع بمدراء المدارس لمناقشة الامتحان التجريبي وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في يوم الأرض
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والثقافة" تختتم دورة إدارة الضغوط النفسية لمربيات المدارس الخاصة

30 آذار / مارس 2021 01:45

"الشباب والثقافة" تختتم دورة إدارة الضغوط النفسية لمربيات المدارس الخاصة

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للطفولة في الهيئة العامة للشباب والثقافة دورة تدريبية في إدارة الضغوط النفسية، نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وجمعية المدارس الخاصة، استهدفت خلالها (31) متدربة من مربيات الأطفال في المدارس الخاصة.


وحضر حفل اختتام الدورة، الدكتور سامي أبو عيدة رئيس جمعية المدارس الخاصة، والأستاذ سعيد الكحلوت رئيس قسم التدريب في الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.


وأوضحت منسقة الدورة الأستاذة سماهر بكرون أن الدورة تأتي ضمن الدورات التي تعقدها الهيئة في مجال الصحة النفسية لرفع من مستوى مربيات الأطفال في كيفية التعامل مع طلاب المدارس في ظل جائحة كورونا.


يشار إلى أن الدورة استمرت على مدار أربعة أيام بواقع (12) ساعة تدريبية وحاضر فيها الأستاذ محمد أبو ركبة، والأستاذة أماني حلس، والأستاذة نفين الشيخ، والأستاذة سها حلس، وتخللها تدريب عملي ونظري في عدة محاور أبرزها معايير التوافق النفسي، وأعراض الضغوط النفسية، واستراتيجيات التكيف السلبية والإيجابية، والرعاية الذاتية والوعي الذاتي.

166501898_3776764435740290_3109131170557052131_n 166744372_3776765005740233_1874140897555991355_n 167107658_3776764769073590_4598875377189845123_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تحيي يوم الأرض الكترونيًا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟