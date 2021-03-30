زراعة الوسطى تنفذ دورة تدريبية في تصنيع منتجات "الألبان والأجبان"

الوسطى- الرأي

نظم قسم التنمية الريفية في مديرية زراعة الوسطى بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية و لجنة المرأة في بلدية المغازي و جمعية الشابات المسلمات

دورة تصنيع غذائي حول كيفية تصنيع منتجات الألبان والأجبان،وذلك باشراف م. هدى أبو ندى.



و تناولت المدربة أبو ندي طرق صناعة منتجات الألبان والأجبان من الحليب الطازج والحليب المجفف مع مراعاة تطبيق الشروط الصحية والنظافة والتعقيم خلال عملية التصنيع لضمان الحصول على منتج صحي وآمن و جيد للاستهلاك.



ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستنفذها المديرية مع المؤسسات المحلية والأهلية في مجال الصناعات الغذائية.