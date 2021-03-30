المدهون : الأسرى هم طليعة النضال والمقاومة من أجل القضية الفلسطينية

غزة- الرأي

أكد بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، أن الأسرى هم الطليعة المتقدمة من أبناء شبعنا الفلسطيني التي ناضلت وضحت ولا زالت تقدم الكثير من أجل أن نحيا بحرية وكرامة.

جاء ذلك، خلال المشاركة في فعالية نظمها قسم الدراسات الإنسانية والإعلام في الكلية الجامعية، اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الأرض تحت شعار "متجذرون في الأرض"، بحضور رئيس الكلية رفعت رسم، ورئيس مؤسسة القدس الدولية النائب أحمد أبو حلبية، ولفيف من الطلبة والأكاديميين في الكلية.

وثمن المدهون دور الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وقسم الدراسات الإنسانية والإعلام في تنظيم هذه الفعالية الوطنية، التي تعتبر من ثوابت الشعب الفلسطيني وتؤكد تجذره في أرضه ووطنه السليب، وقدم من أجلها الشهداء والجرحى والأسرى الذين أفنوا زهرة شبابهم خلف قضبان الاحتلال.

ومن جانبه ، أفاد رفعت رستم: "لقد حرصنا في الكلية الجامعية على تنظيم هذه الفعالية تأكيدا على اهتمامها بقضايا المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها في مناسباته الوطنية، والتمسك بموروثه الثقافي وعاداته الأصيلة.

وشدد على أن هذه المناسبة تمثل فرصةً مواتيةً للتأكيد على انتماء الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ومقدساته، ونيل حقوقه المتمثلة بالحرية والاستقلال، كما وتغرس المفاهيم والمبادئ الوطنية في أبنائنا الطلبة"

وفي ختام أنشطة يوم الأرض، كرم قسم الدراسات الإنسانية والإعلام أعضاء اللجنة التحضيرية وكافة المشاركين في إنجاز وإنجاح فعاليات متجذرون في الأرض وسط تأكيدات على تشبث الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بأرضه ووطنه.