بدء الفحوصات الطبية للمتقدمين لوظيفة "ضباط اختصاص" بوزارة الداخلية

غزة- الرأي

شرعت مديرية الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع هيئة التنظيم والإدارة، صباح امس الاثنين، بإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمتقدمين لمسابقة تعيين ضباط اختصاص، للعمل في الوزارة، وذلك في "الخدمات" بمدينة غزة.

وأوضحت هيئة التنظيم والإدارة، أن عدد المتقدمين للفحص الطبي بلغ 344 متسابقاً، الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بنجاح، لافتة إلى أن الفحص يستمر عدة أيام.

وبيّنت الهيئة أن اللجنة ستقوم بفحص المتسابقين فحصاً طبياً كاملاً، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية أو التي قد تؤثر على حياتهم العملية.

وأشارت الهيئة أن على المتسابقين اجتياز كافة الفحوصات الطبية بنجاح، للانتقال إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة اختبارات اللياقة البدنية.

يُذكر أن هيئة التنظيم والإدارة، أعلنت في 22 شباط/ فبراير الماضي، عن عقد مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.