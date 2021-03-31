رونالدو يفتح حساباً جديداً له في مشوار تصفيات كأس العالم أمام لوكسمبورغ

سجل كريستيانو رونالدو أول أهدافه في مشوار تصفيات كأس العالم لكرة القدم الحالي وأهدر محاولة أخرى بغرابة لكن البرتغال نجحت في تعديل تأخرها إلى انتصار 3-1 خارج الديار أمام لوكسمبورغ الثلاثاء.

ودخلت لوكسمبورغ المباراة منتشية بالفوز 1-صفر على مضيفتها أيرلندا وتقدمت بشكل مفاجئ على بطلة أوروبا بضربة رأس بعد مرور نصف ساعة سددها جيرسون رودريغيز المولود في البرتغال والذي سجل هدف الفوز على أيرلندا.

واقتربت البرتغال من التعادل في مناسبتين قبل أن يسجل ديوغو جوتا من ضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ووضع رونالدو، الذي حرمه الحكم من هدف مؤكد في التعادل 2-2 مع صربيا يوم السبت رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى، البرتغال في المقدمة في بداية الشوط الثاني بعد عمل رائع من جواو كانسيلو.

وكاد رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال أن يسجل هدفا ثانيا في وقت لاحق لكنه أهدر الفرصة بغرابة بعدما وصلته الكرة عن طريق الخطأ من المنافس لكنه سددها مباشرة نحو الحارس أنطوني موريس.

وعزز البديل جواو بالينيا تقدم فريق المدرب فرناندو سانتوس في الدقيقة 80 بضربة رأس بعد ركلة ركنية مسجلا أول أهدافه مع منتخب بلاده وأصبحت مهمة الفريق الزائر أكثر سهولة بعد طرد ماكسيم شانو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 87.

وبهذا الانتصار تتصدر البرتغال المجموعة الأولى بسبع نقاط من ثلاث مباريات بالتساوي مع صربيا بينما تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث بثلاث نقاط.

ورغم الانتصار، شعر سانتوس مدرب البرتغال بالاستياء من لاعبيه بسبب البداية الضعيفة للمباراة.

وقال سانتوس: “في أول نصف ساعة لعبنا بإيقاع بطيء ودون شراسة في الجانبين الدفاعي والهجومي. كنت مضطرا لكي أقول للاعبين إننا لن نفوز بسبب جودتنا فقط ويجب أن نضيف الشراسة للعبنا”.

وأضاف: “إذا اعتمدنا فقط على الكفاءة، يمكن لأي منافس أن يتسبب في مشكلات لنا. لقد تذكرنا ذلك بشكل فجأة وتحسن مستوانا وأدركنا التعادل الذي كان حاسما”.

وتابع: “في الشوط الثاني، حصلنا على كل كرة مشتركة ولعبنا بشراسة وقوة وظهرت لوكسمبورغ بشكل مفاجئ كفريق مختلف”.