المنتخب القطري يتعادل مع أيرلندا 1/1

واصل المنتخب القطري لكرة القدم نتائجه الجيدة في إطار مشاركته الودية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس لعالم لكرة القدم التي تقام في قطر العام المقبل، وذلك بعد تعادله 1/1 مع المنتخب الأيرلندي.

وتقدم المنتخب الأيرلندي بهدف سجله جيمس مكلان في الدقيقة الرابعة وتعادل محمد مونتاري للمنتخب القطري في الدقيقة .47

وكان اتفاقا جرى بين الاتحادين الأوروبي (يويفا) والقطري لكرة القدم بمشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية بشكل ودي من خلال المجموعة الأولى في التصفيات على عدم احتساب نتائج المباريات التي يخوضها أمام أي من فرق المجموعة التي تضم أيضا منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا وأذربيجان.

وفاز المنتخب القطري على لوكسمبرغ 1 / صفر وعلى أذربيجان 2 / .1