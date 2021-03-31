بلدية الزهراء تطلع وزارة الحكم المحلي على سير العمل

غزة- الرأي

استقبل المجلس البلدي لمدينة الزهراء، وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس يرافقه مدير عام الرقابة والتوجيه عطاف الكفارنة، وأحمد سمارة مدير عام المنطقة الوسطى، والمهندس رامي المصري مدير دائرة المشاريع، والمهندسة لبنى العارور، والأستاذ كامل عايش، في مقر البلدية.



ورحب كل من رئيس البلدية أ. مروان حمد وأعضاء المجلس البلدي بزيارة وكيل الوزارة، والوفد المرافق له، وأطلعهم على سير العمل في البلدية وأبرز الإجراءات التي اتخذتها لتطوير العمل الإداري والفني بما يحقق الأهداف العامة والخطة الإستراتيجية لبلدية الزهراء، إلى جانب الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة من تشكيل اللجان المختلفة وتكليفها بمتابعة عدد من الملفات الحيوية في البلدية، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البلدية الإلكترونية وحوسبة النظام الإداري والمالي ،وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة شباب ضد البطالة وإطلاق المرحلة الثانية تحت عنوان "دلني على السوق".



كما وأكد رئيس البلدية على أهمية التكامل مع دور وزارة الحكم المحلي واستمرارية التعاون والتناغم معها بما يخدم المواطن، ويعمل على تسهيل تقديم الخدمات الحيوية.

بدوره قدم م. عاطف البحري عضو المجلس البلدي عرضا تفصيليا حول مخطط الرؤية المستقبلية لمدينة الزهراء.



وقدم رؤساء الاقسام في البلدية تقريرا حول أهم الملفات الفنية والإدارية، وأبرز انجازاتهم، وأهم المشاريع الهندسية التي تسعى البلدية لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أثنى وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس على جهود المجلس البلدي ورئيسه وإنجازاته خلال الفترة الماضية وخاصة ما أنجزته البلدية وقت الإغلاق خلال أزمة كورونا، والتوظيف الجيد للجهد التطوعي في خدمة لسكان المدينة، مثمنا الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واصفا البلدية بالمبدعة والرائدة.



وأضاف أبو راس اتخاذه خطوات جادة نحو التطوير الإداري والمالي بهدف الارتقاء بواقع العمل البلدي، وذلك بالتعاون مع البلديات في القطاع، وأكد على استعداد وزارته من خلال متابعتها وإشرافها على عمل البلديات لتعزيز عامل بلدية الزهراء.



ونوه إلى أن زيارته تأتي في إطار الجولات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة العمل في بلديات قطاع غزة كافة.

وفي ختام اللقاء تم اصطحاب وكيل الوزارة والوفد المرافق له في جولة على مرافق البلدية.