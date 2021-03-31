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بعنوان " كورونا و الأحكام الفقهية المتعلقة بها "

مدرسة بتعليم شرق غزة تنظم ندوة صحية حول "كورونا"

31 آذار / مارس 2021 10:03

مدرسة بتعليم شرق غزة تنظم ندوة صحية بعنوان
مدرسة بتعليم شرق غزة تنظم ندوة صحية بعنوان

غزة- الرأي

نظمت مدرسة الكرامة الأساسية للبنات ندوة صحية بعنوان " كورونا و الأحكام الفقهية المتعلقة بها ".


و حضر الندوة التي عقدت بمكتبة المدرسة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة، أيمن نصر الله رئيس قسم الارشاد التربوي ، عبدالله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية ، د. تامر الرملاوي المشرف التربوي بالمديرية نادية صبرة المشرفة الميدانية بقسم الصحة المدرسية بالمديرية ، د. ماهر السوسي أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة و القانون بالجامعة الاسلامية و المحاضر في الندوة ، مها الطويل مديرة المدرسة ولفيف من الأمهات و وجهاء المنطقة .

و رحبت الطويل بالحضور مشيرة الي أن هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية التي تنفذها المدرسة بهدف نشر الوعي بين الجميع من مخاطر فيروس كورونا .

بدوره أكد د. الشيخ خليل علي الالتزام التام باجراءات باجراءات السلامة و الوقاية و عدم التهاون بها لا سيما في ظل الانتشار الواسع و السريع للفيروس .

الي ذلك قدم د. السوسي شرحا مفصلا حول فيروس كورونا و الأحكام المرتبطة بها كالصلاة و الصيام.

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