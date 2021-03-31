النيابة الجزئية والكلية يؤكدان علي الارتقاء بجودة الخدمات القضائية

غزة- الرأي

أكد رئيس نيابة شمال غزة الجزئية المستشار على صرصور ورئيس نيابة شمال غزة الكلية نبيل حليوة خلال اجتماعهما بحضور أعضاء النيابتين على تعزيز سبل الارتقاء بجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

كما تم التأكيد على تسهيل الإجراءات وتطوير المهارات وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار مع شركاء العدالة؛ بما يعزز إقامة العدل، ومحاربة الجريمة، والاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي. ، والتوافق مع القضاء لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع المكفول دستورياً، وسرعة إجراءات التقاضي في الجنايات الخطرة وقضايا الرأي العام



وأكد رئيسا النيابة ان الوصول للعدالة هو الغاية التي نسعى جميعا لتحقيقها ، من خلال سلامة التحقيقات والاجراءات في الملف الجزائي، وصحة التكييف القانوني للتهم، واستيفاء وتدقيق كافة التحقيقات، ومتابعة تنفيذ التفويضات من الشرطة، وقوة الحجة والترافع امام المحاكم، وهو ما يرسي دعائم سيادة القانون ورد المظالم واحقاق الحق والحد من الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.