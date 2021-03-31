تعليم خان يونس وعائلة الفرا يكرّمان الفائزين بجائزة"فاروق الفرا " للإبداع والتميز

خان يونس- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس ومجلس عائلة الفرا في مركز التدريب التربوي اليوم الثلاثاء الموافق 2020/1/30، المدارس والطلبة الفائزين بجائزة د. فاروق الفرا للتميز والإبداع.

جاء ذلك بحضور عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، و محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، والمستشار علي الفرا، ومجلس عائلة الفرا، وأبناء المرحوم، ورجالات التربية والتعليم في محافظة خان يونس، ود. محمد زقوت مدير مجمع ناصر الطبي، ونخبة من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، ومديري المدارس ومديراتها، والطلبة المكرمين وذويهم، وممثلي المؤسسات المجتمعية، ووجهاء وأعيان المحافظة.



وفي كلمته رحب مدير التربية والتعليم بالحضور، وأشاد بجهود عائلة المغفور له بإذن الله د. فاروق الفرا التي لا تألو جهداً في خدمة المسيرة التعليمية في خان يونس سيراً على خطى المغفور له بإذن الله د. فاروق الفرا التي سارها في حياته فكان ملهمًا لغيره في التميز والإبداع، قائلاً: ” إن أبناء المغفور له بإذن الله قد جسدوا نموذجاً للولد الصالح الذي يعمل على تخليد ذكرى والده من خلال الصدقة الجارية من ماله ومالهم فيكون ذلك عملاً مستمراً لوالدهم بعد وفاته، فأطلقوا هذه الجائزة التي تهدف لتشجيع الطلبة المتفوقين والمتميزين من طلبة الثانوية العامة للعام 2021، والذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والوجاهية خلال المسابقة، كذلك تكريم المدارس الحاصلة على أعلى النسب في الفرعين العلمي والأدبي.

ونوه إلى أن المديرية ترعى الطلبة وتتابع احتياجاتهم وصولاً إلى طالب يواجه التحديات ويساهم في بناء الوطن، وتمنى الفرا أن تتوج هذه الجهود بحصول المديرية على مراكز أولى على مستوى الوطن في نتائج الثانوية العامة 2021، هذا وشكر الفرا جهود كل من ساهم بإنجاح هذا اللقاء.



وفي كلمته نيابة عن ذوي المغفور د. فاروق الفرا رحمه الله ثمن المستشار علي الفرا جهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وحث الطلبة على المزيد من الاجتهاد وبذل الجهد حتى يكونوا من أوائل الوطن، وأشاد بجهود المعلمين الذين أخذوا على عاتقهم تنشئة الجيل.



وفي كلمته نيابة عن الطلبة المكرمين شكر الطالب أحمد خالد ضهير مديرية التربية والتعليم بخان يونس ومجلس عائلة الفرا على اطلاقهم لهذه المبادرة التي تمثلت في جائزة د. فاروق الفرا للإبداع والتميز، وتخصيصها لطلبة الثانوية العامة لما لها من أثر طيب في تشجيعنا وتحفيزنا على التميز، وهنأ ذويه وأقرانه بهذا التميز.

وأشاد بجهود مديري المدارس والمعلمين وكل من ساهم في رسم هذه اللوحة الرائعة من التميز والإبداع.



هذا وتخلل الحفل فقرة شعرية، وعرض مرئي يتحدث عن سيرة المغفور له بإذن الله د. فاروق الفرا رحمه الله.



وفي ختام اللقاء تم تكريم الفائزين في مسابقة جائزة د. فاروق حمدي الفرا من مدارس وطلبة، والمعلمين المشاركين في التقييم، وتمثل التكريم بشهادة تقدير و50$. لكل مكرّم.