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تعليم شمال غزة تناقش امتحان الوظائف التعليمية

31 آذار / مارس 2021 11:18

تعليم شمال غزة تناقش امتحان الوظائف التعليمية
تعليم شمال غزة تناقش امتحان الوظائف التعليمية

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً لرؤساء ومشرفي لجان امتحان الوظائف التعليمية، والمقرر عقده صباح غد الخميس .


وترأس الاجتماع الذي عُقد في قاعة الانتفاضة بالمديرية، مدير التربية والتعليم أ. أشرف رياض حرز الله، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، وأ. موسى شهاب، ورئيس قسم الشؤون الإدارية أ. محمد عوض.


ورحب أ. حرز الله بالحضور، مثمناً جهودهم الإدارية والفنية والتربوية في خدمة العملية التعليمية، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم في إنجاح سير امتحان الوظائف التعليمية.
واستعرض أ. حرز الله، جملة من الاستعدادات الفنية واللوجستية التي أنجزتها المديرية، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة أمام الطلبة المتقدمين للامتحانات، داعيا للجميع بالنجاح والتوفيق، حتى يتمكنوا من أخذ دورهم في خدمة المجتمع والنهوض بأبنائه.


بدوره، تطرّق أ. صالحة إلى مجموعة من التوجيهات والإرشادات الفنية والإدارية الخاصة بسير الامتحانات، وفق إجراءات السلامة والوقاية من جائحة "كورونا".
جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لاختبار الوظائف التعليمية على مستوى مديرية الشمال بلغ (8423) متقدما في مختلف التخصصات التعليمية، موزعين على (20) لجنة.

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