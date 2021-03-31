مدرسة الأقصى الأساسية بتعليم غرب غزة تفتتح معرضاً للرياضيات

غزة- الرأي

افتتحت مدرسة الأقصى الأساسية "ب" للبنين، معرضاً رياضياً بعنوان بيدي أصنع مجسما رياضيا ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات مبادرة الرياضة في زمن الكورونا والتي انطلقت منذ تفشي فايروس كورونا للحفاظ على صحة الطالب من خلال تشجيع الأنشطة الرياضية .

جاء ذلك بحضور مديرة الدائرة الإدارية أ. مهما حلس و مشرفة النشاط الكشفي في قسم الأنشطة أ. رانية جابر، و مشرف النشاط الرياضي في قسم الأنشطة أ. جمال بدوي، وأ.مجدي الخطيب العلاقات العامة والاعلام، إضافة الى مدير المدرسة أ وائل شحادة ، ومنفذ النشاط الرياضي أ. محمد الجعيدي، وعدد من معلمي ومعلمات التربية الرياضية في مدارس المديرية.

وخلال كلمتها شكرت أ.حلس مدرسة الأقصى وادارتها على هذه الفعاليات والمبادرات الرياضية المتميزة، مؤكدة على ضرورة استمرار هذه الفعاليات ووجوب الاهتمام بالرياضة حفاظا على سلامة الطلبة في ظل الظروف التي تمر بها العملية التعليمية.

وأشارت حلس أن مدرسة الأقصى هي مدرسة متألقة بطلابها مبدعة بأعمالها، ونوهت الى أن المدرسة تحمل اسم الأقصى الشريف الذي هو عنوان لكل مكان داعية أن يتحرر جميع مقدساتنا من الاحتلال الصهيوني من خلال رسالة العلم التي يقدمها الطلبة.

ورحب مدير مدرسة بوفد المديرية، وأكد على أن هذه الفعالية تأتي في سياق مبادرة "الرياضة في زمن كورونا" والتي انطلقت منذ تفشي الفايروس منوهاً الى أن المدرسة عملت بكل طواقمها من أجل الحفاظ على الطالب وصحته بدنياً واتخذت كل إجراءات الوقاية الصحية في جميع فعاليات المدرسة المنهجية واللامنهجية.

وقدم الطلاب العديد من الفقرات الفنية والابداعية ومن ثم تم افتتاح المعرض والذي استعرض العديد من المجسمات الرياضية والتوعوية من جائحة كورونا.