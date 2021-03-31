نيابة الزيتون: نساند جهود رجال الإصلاح في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي

غزة- الرأي

أكد وكيل نيابة الزيتون احمد قنيطة خلال لقاء نظمته قيادة مركز شرطة االزيتون بالأعيان والوجهاء ورجال اصلاح الحي على اسناد ودعم جهود رجال الإصلاح في المحافظة على الاستقرار المجتمعي والسلم الاهلي والترابط الأسري، ورص الصفوف، ونبذ الخلاف، والتكاتف مع شركاء العدالة من جهات انفاذ القانون لنصرة الحق ورد المظالم والحقوق لأصحابها مع السماع للمظالم تدقيق الاجراءات وفق نظام الباب المفتوح وعدالة الاجراءات لجميع الأطراف.

وحضر اللقاء الذي نظمته قيادة الشرطة الفلسطينية د/علاء الدين العكلوك مدير عام مديرية العشائر بمدينة غزة ، والعميد جمال الديب مدير شرطة محافظة غزة ،والمقدم خالد الشعرواي مدير مركز شرطة حي الزيتون ولفيف من الوجهاء والمخاتير.



وأشاد عضو النيابة بالدور الفاعل المنوط برجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير مؤكداً على تنفيذ التعليمات الصادرة عن النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون في تسهيل مهام رجال الاصلاح وتذليل كافة العقبات أمامهم، نظراً لدورهم الإصلاحي الهام والمكمّل لدور مؤسسات العدالة والأمن في تعزيز سيادة القانون.



ووجه قنيطة رسالته لرجال الإصلاح إلى تحري العدل واحقاق الحق المبني علي المساواة بين الخصوم والمحافظة علي اسرار المتخاصمين وتماسك النسيج المجتمعى والقدرة على الاقناع بالحكمة والموعظة الحسنة ودعا هم الي تنمية المهارات وصقل الخبرات وشمولية صياغة اتفاقات الصلح القائم على الرضا بين الأطراف دون إكراه، وتكون واضحة البنود والالتزامات على كل طرف، ولا يتساوى فيها بين الضحية والمعتدي، مع عدم اسقاط الحقوق المدنية الناتجة عن الخصومة مفرقاً بين الصلح والتحكيم الذي بحاجة إلى دراية بأحكام القانون، ويعقد برضا الأطراف وباختيارهم للمُحكّمين.



وفي كلمة الشرطة ااكد المقدم الشعراوي على دور الشرطة في تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في المجتمع مبينا بذل الجهود مع الشركاء .



و الوقوف جنباً إلى جنب من أجل العمل على منع الخلافات قبل حدوثها وتوعية المواطنين أن القانون فوق الجميع واللجوء له في حل أي خلاف أو شجار

وعبر رجال الإصلاح في مداخلاتهم عن رضا جمهور المواطنين حول سياسة الباب المفتوح، التي تنتهجها النيابة العامة ، ونتائجها الإيجابية في تعزيز نصرة الحق وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، واشادوا بدور النيابة العامة في ملاحقة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة.