الإدارة العامة للبترول تنظم جولة تفقدية لمحطات الغاز والوقود

غزة- الرأي

أجرى مدير عام الادارة العامة للبترول في وزارة المالية أ.اياد الشوربجي وفريق من دائرة التفتيش بالإدارة جولة تفقدية لمحطات الغاز والوقود للاطلاع على سير العمل فيها، والتأكد من مجريات سير العمل، ومطابقتها للأصول والمعايير المعتمدة.

وبين الشوربجي، أن الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات لمحطات الغاز والوقود تقوم بها الإدارة للاطلاع على سير العمل والتأكد من سلامة الاجراءات، مشيراً إلى أن الجولة جزء من المهمات اليومية التي تقوم بها دائرة التفتيش بالإدارة، والمسؤولة عن متابعة عمل المحطات التي تقع ضمن اختصاص الإدارة.

وأكد الشوربجي، أن الجولة تعزز مستويات التنسيق والتعاون بين إدارته ومحطات الغاز والوقود بما يساهم في تحسين آليات تنظيم سوق البترول وفق المعايير والأنظمة المعمول بها، مشدداً على أن إدارته تفتح أبوابها للجميع وتعمل على حل أي اشكالية تواجه قطاع البترول والعاملين فيه، وفق مقتضيات المصلحة العامة.