تعليم الوسطى تختتم دورة توظيف تقنيات الواقع الإفتراضي والمعزز في المختبرات

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة توظيف تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في المختبرات العلمية المدرسية لقيمي المختبرات ومعلمي العلو.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان، ومدربي الدورة رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات العلمية محمد أصلان، ورئيس قسم التدريب رهام البشيتي وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي.



مدير الدائرة الفنية محمد حمدان رحب بقيمي المختبرات مثمناً جهودهم في تطوير عمل المختبرات المدرسية والارتقاء بالخدمات التي يوفرها المختبر للطلاب والمعلمين في خدمة العملية التعليمية، وشكر حمدان جهود قسم التقنيات على ما يقومون به من دور في تطوير عمل المختبرات المدرسية، وأضاف حمدان أن هذه الدورة تهدف الى شرح وتبسيط موضوعات المنهاج بصورة عملية وباستخدام التقنيات الحديثة حتى تترسخ المعلومة في عقل الطالب.



رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح أكد على أهمية هذه الدورة في تطوير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، وشكر أبو سويرح قيمي المختبرات على التزامهم وجهودهم في تفعيل المختبرات العلمية وتطوير ممارسات تدريس العلوم، وأضاف أن الدورة تم تنفيذها بواقع (14) ساعة تدريبية لعدد (44) من قيمي المختبرات ومعلمي العلوم في مدارس مديرية الوسطى.