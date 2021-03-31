وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم أبطال فلسطين في البطولة العربية للقوة البدنية وكالة الرأي الفلسطينية 309 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التخطيط والتطوير بالداخلية تفتتح دورة "إدارة الجودة الشاملة" وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| رئيس بلدية غزة يفتتح بازار "ربيع بلادي" إحياءً ليوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية إسعاد الطفولة ينظم فعالية " الأرض " إحياءً للذكرى الـ 45 ليوم الارض وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة البلديات" بمحافظة غزة تُنظم طابور أركان لعناصرها وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد تدريب للمشاركين في تطبيق الدراسة الدولية PISA. وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تختتم دورة توظيف تقنيات الواقع الإفتراضي والمعزز في المختبرات وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للبترول تنظم جولة تفقدية لمحطات الغاز والوقود
أخبار » الأخبار الحكومية

استهدف التدريب 29 موظفاً

التعليم تعقد تدريب للمشاركين في تطبيق الدراسة الدولية PISA.

31 آذار / مارس 2021 11:54

التعليم تعقد تدريب للمشاركين في تطبيق الدراسة الدولية PISA.
التعليم تعقد تدريب للمشاركين في تطبيق الدراسة الدولية PISA.

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي-الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات- ورشة تدريبية للمشاركين في تطبيق الدراسة الدولية PISA.


وشارك في الورشة نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات جمال يوسف، ومدير دائرة الامتحانات عائد الربعي، ورئيس قسم تطوير الاختبارات أ.آمال أبو شاويش، ومن دائرة القياس والتقويم سماح الجيش، ومدير دائرة النظم وقواعد البيانات م. بدر بدر.


واستهدف التدريب 29 موظفاً ما بين منسق ومطبق ومساعد للمطبق من مديريات التربية والتعليم ممن لهم الدور الأساسي في تطبيق أدوات الدراسة في مدارس العينة التجريبية بمحافظات قطاع غزة.


ومن محاور التدريب الذي استمر على مدار يومين عدة أمور أبرزها: مفهوم دراسة PISA، ومهام إدارية وفنية، والتقنيات المتعلقة بالتقييم المحوسب.


يشار إلى أن دراسة PISAستنفذ بصورتها التجريبية في فلسطين بداية شهر نيسان الحالي، وستطبق بصورة نهائية في شهري نيسان وأيار للعام المقبل 2022، حيث تستهدف الطلبة من الفئات العمرية 15 و16 سنة، وتقيس قدراتهم في مهارات القراءة والرياضيات والعلوم والتفكير الإبداعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم حملة يوم الارض بالتأكيد على التمسك لاسترجاعها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟