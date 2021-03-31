التعليم تعقد تدريب للمشاركين في تطبيق الدراسة الدولية PISA.

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي-الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات- ورشة تدريبية للمشاركين في تطبيق الدراسة الدولية PISA.



وشارك في الورشة نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات جمال يوسف، ومدير دائرة الامتحانات عائد الربعي، ورئيس قسم تطوير الاختبارات أ.آمال أبو شاويش، ومن دائرة القياس والتقويم سماح الجيش، ومدير دائرة النظم وقواعد البيانات م. بدر بدر.



واستهدف التدريب 29 موظفاً ما بين منسق ومطبق ومساعد للمطبق من مديريات التربية والتعليم ممن لهم الدور الأساسي في تطبيق أدوات الدراسة في مدارس العينة التجريبية بمحافظات قطاع غزة.



ومن محاور التدريب الذي استمر على مدار يومين عدة أمور أبرزها: مفهوم دراسة PISA، ومهام إدارية وفنية، والتقنيات المتعلقة بالتقييم المحوسب.



يشار إلى أن دراسة PISAستنفذ بصورتها التجريبية في فلسطين بداية شهر نيسان الحالي، وستطبق بصورة نهائية في شهري نيسان وأيار للعام المقبل 2022، حيث تستهدف الطلبة من الفئات العمرية 15 و16 سنة، وتقيس قدراتهم في مهارات القراءة والرياضيات والعلوم والتفكير الإبداعي.