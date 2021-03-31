"شرطة البلديات" بمحافظة غزة تُنظم طابور أركان لعناصرها

غزة- الرأي

نظمت دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة، طابور أركان مركزي لعناصرها بحضور العميد جمال الديب مدير شرطة محافظة غزة، والعقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة البلديات بالمحافظة، والمقدم هاني الكحلوت مدير التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة غزة.

وخلال كلمةٍ له؛ أكد العميد جمال الديب مدير شرطة محافظة غزة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات نحو المحافظة على حالة الهدوء والأمن، والاستقرار في الأسواق، والميادين العامة، وتهيئة الأجواء والاستعداد لتأمين العرس الانتخابي الوطني المرتقب خلال شهر مايو المقبل".

وأضاف العميد الديب إن الحالة الميدانية التي تشهدها محافظة غزة من أسواق وميادين ومرافق تتسم بحالة من الاستقرار نتيجةً للجهود الكبيرة التي تبذلها عناصر شرطة المحافظة لاسيما شرطة البلديات التي تعمل على ترتيب وتنظيم الحالة العامة للأسواق.

وأشاد بالدور الواضح لعمل شرطة البلديات جنباً إلى جنب مع إدارات ودوائر شرطة المحافظة في فرض النظام والقانون لاسيما مواجهة جائحة كورونا عبر متابعة المحال التجارية والأسواق والمواطنين وحثهم على اتخاذ التدابير الوقائية منعا لتفشي الوباء.

بدوره؛ شدد العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة خلال كلمته أمام العناصر على الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة عن قيادة الشرطة ووزارة الداخلية في ضبط الحالة الأمنية من خلال تنفيذ المهام، والسيطرة على الحالة العامة لاسيما في الأسواق والمفترقات ومتابعة تنظيمها وترتيبها.

وحث العقيد حمادة الضباط والأفراد على شحذ الهمم استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر تسهيل حركة المواطنين، وترتيب الأسواق ومنع التعديات التي من شأنها إحداث حالة من الفوضى، وإعاقة حركة المواطنين من وإلى الأسواق، والأماكن العامة.

من جانبه؛ تحدث المقدم هاني الكحلوت مدير التوجيه الساسي والمعنوي بمحافظة غزة عن يوم الأرض، وسبل تعزيز صمود المواطنين؛ داعياً في الوقت ذاته العناصر إلى رفع الهمم وبذل الطاقات وتسخيرها في خدمة المواطنين.