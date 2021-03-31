إسعاد الطفولة ينظم فعالية " الأرض " إحياءً للذكرى الـ 45 ليوم الارض

غزة- الرأي

نظم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة فعالية " الأرض " إحياءً للذكرى الـ 45 ليوم الارض.

وحضر الفعالية التي نظمها المركز بالتعاون مع فريق " اثر 23 "؛ مستشار رئيس البلدية لشؤون التخطيط والتطوير د. نهاد المغني، ومديرة المركز فريال حلس، وفريق أثر 23، وعددا من الفرق الفنية والمهتمين.

واشتملت الفعالية على عدة فقرات منها ؛ قصائد شعرية عن الارض، واغاني تراثية، وعرض مسرحي عن المدن الفلسطينية غزة، ويافا، وجنين.

وقدم د. المغني عرضا مرئياً عن المواقع والاماكن الاثرية في مدينة غزة.

وجرى في نهاية الفعالية تم تكريم المشاركين .

