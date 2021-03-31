إسعاد الطفولة ينظم فعالية " الأرض " إحياءً للذكرى الـ 45 ليوم الارض

نظم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة فعالية " الأرض " إحياءً للذكرى الـ 45 ليوم الارض.
وحضر الفعالية التي نظمها المركز بالتعاون مع فريق " اثر 23 "؛ مستشار رئيس البلدية لشؤون التخطيط والتطوير د. نهاد المغني، ومديرة المركز فريال حلس، وفريق أثر 23، وعددا من الفرق الفنية والمهتمين.
واشتملت الفعالية على عدة فقرات منها ؛ قصائد شعرية عن الارض، واغاني تراثية، وعرض مسرحي عن المدن الفلسطينية غزة، ويافا، وجنين.
وقدم د. المغني عرضا مرئياً عن المواقع والاماكن الاثرية في مدينة غزة.
وجرى في نهاية الفعالية تم تكريم المشاركين .
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