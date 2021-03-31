بالصور| رئيس بلدية غزة يفتتح بازار "ربيع بلادي" إحياءً ليوم الأرض

غزة- الرأي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج بازار الأشتال و الزهور "ربيع بلادي "، الذي تنظمه البلدية في أرض " الخان القديم " في سوق فراس وسط المدينة، إحياءً للذكرى الخامسة والأربعين لـيوم الأرض، وضمن جهود البلدية لدعم المزارعين وأصحاب المشاتل في المدينة.



وحضر الافتتاح؛ عضوا المجلس البلدي فداء المدهون، ومروان الغول، ومدير قرية الفنون والحرف م. نهاد شقليه، والمشاركين من أصحاب المشاتل، ولفيف من وجهاء المدينة، وفرق فنية، وأعضاء لجان الأحياء التابعة للبلدية.



وقال رئيس البلدية إن إحياء يوم الأرض وإقامة بازار الزهور والأشتال يؤكد تمسك شعبنا الفلسطيني بأرضه وتراثه وثوابته وحقوقه الوطنية، ورفضه لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي سرقة الأرض والتراث الوطني.



وأكد أن بلدية غزة تلتحم مع كافة المؤسسات الوطنية في إحياء يوم الأرض والمناسبات الوطنية الأخرى لتجسد روح الانتماء لدى شعبنا وتؤكد عدالة قضيتنا الفلسطينية وحق شعبنا في العيش بأمن وسلام على أرضه.



وشكر د. السراج جميع المشاركين في المعرض، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدية والقطاعات المهنية والمؤسساتية لتطوير المدينة وتحسين الخدمات، وتعزيز روح الانتماء، وتجسيد ارتباط شعبنا بأرضه وقضيته.



بدورها؛ قالت م. نهاد شقليه إن إقامة المعرض يمثل ثمرة تعاون بين البلدية وعددا من أصحاب المشاتل بهدف إحياء ذكرى يوم الأرض، وفتح أفاق جديدة للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم المختلفة من الأشتال والورود.



ويضم البازار في جنباته زوايا متنوعة تشمل أشتال وزهور زينة، ومنتجات تراثية، ورسومات للفنانين، ويستمر في استقبال الزوار حتى يوم الاثنين المقبل.



ويرمز يوم الأرض لذكرى استشهاد 6 من أبناء شعبنا في الجليل بتاريخ 30 / مارس في العام 1976 خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي حاولت مصادرة أرضيهم، ودأب شعبنا على إحياء الذكرى في كل عام تأكيداً على تمسكه بحقوقه ورفضه لسياسات الاحتلال الإرهابية.