وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم أبطال فلسطين في البطولة العربية للقوة البدنية وكالة الرأي الفلسطينية 309 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التخطيط والتطوير بالداخلية تفتتح دورة "إدارة الجودة الشاملة" وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| رئيس بلدية غزة يفتتح بازار "ربيع بلادي" إحياءً ليوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية إسعاد الطفولة ينظم فعالية " الأرض " إحياءً للذكرى الـ 45 ليوم الارض وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة البلديات" بمحافظة غزة تُنظم طابور أركان لعناصرها وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد تدريب للمشاركين في تطبيق الدراسة الدولية PISA. وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تختتم دورة توظيف تقنيات الواقع الإفتراضي والمعزز في المختبرات وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للبترول تنظم جولة تفقدية لمحطات الغاز والوقود
أخبار » الأخبار الحكومية

بالصور| رئيس بلدية غزة يفتتح بازار "ربيع بلادي" إحياءً ليوم الأرض

31 آذار / مارس 2021 12:10

بالصور| رئيس بلدية غزة يفتتح بازار "ربيع بلادي" إحياءً ليوم الأرض
بالصور| رئيس بلدية غزة يفتتح بازار

غزة- الرأي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج بازار الأشتال و الزهور "ربيع بلادي "، الذي تنظمه البلدية في أرض " الخان القديم " في سوق فراس وسط المدينة، إحياءً للذكرى الخامسة والأربعين لـيوم الأرض، وضمن جهود البلدية لدعم المزارعين وأصحاب المشاتل في المدينة.


وحضر الافتتاح؛ عضوا المجلس البلدي فداء المدهون، ومروان الغول، ومدير قرية الفنون والحرف م. نهاد شقليه، والمشاركين من أصحاب المشاتل، ولفيف من وجهاء المدينة، وفرق فنية، وأعضاء لجان الأحياء التابعة للبلدية.


وقال رئيس البلدية إن إحياء يوم الأرض وإقامة بازار الزهور والأشتال يؤكد تمسك شعبنا الفلسطيني بأرضه وتراثه وثوابته وحقوقه الوطنية، ورفضه لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي سرقة الأرض والتراث الوطني.


وأكد أن بلدية غزة تلتحم مع كافة المؤسسات الوطنية في إحياء يوم الأرض والمناسبات الوطنية الأخرى لتجسد روح الانتماء لدى شعبنا وتؤكد عدالة قضيتنا الفلسطينية وحق شعبنا في العيش بأمن وسلام على أرضه.


وشكر د. السراج جميع المشاركين في المعرض، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدية والقطاعات المهنية والمؤسساتية  لتطوير المدينة وتحسين الخدمات، وتعزيز روح الانتماء، وتجسيد ارتباط شعبنا بأرضه وقضيته.


بدورها؛ قالت م. نهاد شقليه إن إقامة المعرض يمثل ثمرة تعاون بين البلدية وعددا من أصحاب المشاتل بهدف إحياء ذكرى يوم الأرض، وفتح أفاق جديدة للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم المختلفة من الأشتال والورود.


ويضم البازار في جنباته زوايا متنوعة تشمل أشتال وزهور زينة، ومنتجات تراثية، ورسومات للفنانين، ويستمر في استقبال الزوار حتى يوم الاثنين المقبل.


ويرمز يوم الأرض لذكرى استشهاد 6 من أبناء شعبنا في الجليل بتاريخ 30 / مارس في العام 1976 خلال تصديهم لقوات الاحتلال التي حاولت مصادرة أرضيهم، ودأب شعبنا على إحياء الذكرى في كل عام تأكيداً على تمسكه بحقوقه ورفضه لسياسات الاحتلال الإرهابية.

166675193_3948704495219200_1855637539849604536_n 166962965_3948704545219195_8185202151676123417_n 166709634_3948704561885860_1455143134629307434_n بالصور| رئيس بلدية غزة يفتتح بازار 166794590_3948704568552526_6062443290694726627_n 167631950_3948704585219191_6351955157232166198_n 166715323_3948704538552529_7259273903732304562_n 167215756_3948704578552525_365609108462514208_n 167096152_3948704565219193_4601283601168421185_n 166783176_3948704515219198_2483226450689600859_n 166962965_3948704545219195_8185202151676123417_n 166675193_3948704495219200_1855637539849604536_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم حملة يوم الارض بالتأكيد على التمسك لاسترجاعها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟