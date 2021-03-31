التخطيط والتطوير بالداخلية تفتتح دورة "إدارة الجودة الشاملة"

غزة- الرأي

افتتحت وحدة التدريب والتنمية البشرية في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، اليوم الثلاثاء، دورة إدارة الجودة الشاملة والتي ضمت متدربين من مختلف أقسام الجودة في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وافتتح مقدم محمد عوض الله مدير وحدة التدريب الدورة مرحبًا بمحاضر الدورة دكتور عبد الرحمن وادي والحضور الكريم، موضحًا أن ماهية الدورة وماهي أهدافها وما هي النتائج المتوقعة منها.

ودعا المتدربين إلى بذل قصارى جهدهم من أجل الاستفادة من محتوى الدورة والذي سيكون له أثر في تطوير العمل في أقسام الجودة في الوزارة.

من جانبه، تحدث دكتور عبد الرحمن وادي محاضر الدورة عن أهم النقاط التي سيتم تناولها في الدورة، وما هي مخرجاتها، وكيف تساهم الجودة في رقي المؤسسات وتطورا.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني تسعى بشكل دائم لتطوير طواقم الجودة لديها يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح.