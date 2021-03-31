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حصدوا (16) ميدالية والمركز الثالث عربيا

"هنية" يكرم أبطال فلسطين في البطولة العربية للقوة البدنية

31 آذار / مارس 2021 12:45

"هنية" يكرم أبطال فلسطين في البطولة العربية للقوة البدنية

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أبطال منتخب فلسطين للقوة البدنية بعد حصولهم على (16) ميدالية والترتيب الثالث عربيا، في البطولة العربية الثانية للقوة البدنية التي استضافتها جمهورية مصر العربية.


وجرى حفل التكريم صباح اليوم الأربعاء، في مقر المجلس الأعلى، بحضور كامل اليازجي رئيس اتحاد القوة البدنية، وكل من محمد حميد نائب رئيس الاتحاد، وطلعت العجلة أمين عام الاتحاد، وأمل البرعاوي وفايق الأشرم عضوي الاتحاد، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.


ورحب عبد السلام هنية في كلمته بمجلس إدارة الاتحاد وأبطال المنتخب، وقال إن الإنجاز الذي حققه المنتخب أدخل الفرحة على قلوب الشعب الفلسطيني، رغم ما واجه البعثة من صعوبات وعودة بعض اللاعبين بسبب إجراءات المعبر وعدم تمكن الاتحاد من المشاركة بكامل العدد من اللاعبين الذين تم إعدادهم للبطولة، وأضاف:" نتمنى للعبة القوة البدنية المزيد من الإنجازات، لقد كنتم محط فخر لنا وننتظر منكم التتويج في المحافل الدولية أيضاً".


بينما شكر كامل اليازجي رئيس اتحاد القوة البدنية ما يقدمه عبد السلام هنية من دعم للرياضة وتكريم أبطال فلسطين، وقال اليازجي إن الاتحاد ورغم قلة الإمكانات نجح في رفع اسم فلسطين عاليا بتحقيق (16) ميدالية منها (9) ذهبية وفضيتان و(5) برونزية، والنجاح في الحصول على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، وعضوية لجان المسابقات والتحكيم والإعلام في الاتحاد العربي، والحصول على (4) شهادات تحكيم دولية للعبة، بالإضافة للموافقة على عضوية الاتحاد الدولي خلال الأيام القادمة.
يذكر أن الأبطال المكرمين هم:" عدلي العصار، محمد أبو فنونة، رياض كتوع، ومحمد دغمش".

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