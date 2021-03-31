العمل تؤكد على أهمية دور نقابة المهندسين وتثمن جهودها

غزة- الرأي

ناقشت رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل منال الحتة الموضوعات المتعلقة في المجال النقابي لقطاع المهندسين مع الاخوات في لجنة المهندسات التابعة لنقابة المهندسين الفلسطينيين في غزة.



جاء ذلك، خلال استقبالها وفدآ من نقابة المهندسين ،ممثلًا بمسؤول لجنة المهندسات م.غادة العابد ،وبحضور رئيس وحدة الحاسوب في وزارة العمل م.أحمد سكر.



و أكدت الحتة على أهمية دور نقابة المهندسين ،مثمنة جهودهم و تواصلهم الدائم مع كافة المؤسسات تحت مظلة التعاون المشترك بين العمل النقابي والحكومي على حد سواء.

بدوره رحب سكر بالوفد الزائر خلال لقائه بالأخوات المهندسات العاملات بالوزارة مع أخواتهن في الجسم النقابي.



من جانبها ، أوضحت م.عابد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تكريم مهندسات الوزارة في هذا الشهر الخاص بيومي المرأة و الأم ، بالإضافة إلى يوم الهندسة العالمي ،تقديرآ لجهودهن في العمل الهندسي في مختلف المجالات.



كما تحدثت م. عابد عن دور النقابة و أبرز الأنشطة والبرامج والدورات التي تقدمها ؛لتطوير قدرات المهندسين والمهندسات معآ.



بناء"على ذلك تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة بين الوزارة و نقابة المهندسين.