بلدية القرارة وقوافل الخير تفتتحان بئراً "جديداً" للمياه

خان يونس- الرأي

افتتحت بلدية القرارة وجمعية قوافل الخير، بئرا جديدا للمياه في منطقة النادي وسط وذلك بإشراف مصلحة مياه بلديات الساحل.

وقال رئيس البلدية م.أحمد شعت خلال الإفتتاح إن هذا البئر يأتي ضمن الجهود التي تبذلها البلدية في تحسين وتطوير واقع المياه في القرارة من خلال توفير المياه بشكل دائم عبر هذا البئر وآبار البلدية الأخرى، لاسيما ونحن مقبلون على فصل الصيف.

وأضاف بأن البئر الجديد سيكون اضافة نوعية لخدمة المياه في المنطقة، حيث تصل قدرته الانتاجية إلى60 كوب مياه في الساعة، مؤكدا أنه تم وصل البئر بشبكة المياه الداخلية في القرارة، وسيعمل على تغذيتها وصولا لمنازل المواطنين وإنهاء معاناتهم.

وشكر م. شعت الجمعية وأهل الخير من متبرعين ومؤسسات على دعم وانجاز هذا المشروع الكبير، مبينا أن هذا العمل سيلامس فائدته العديد من المواطنين.

بدوره، أكد مدير الجمعية علي المغربي خلال الافتتاح على أن الجمعية أخذت على عاتقها أن تكون جزءا من انهاء أزمة المياه في قطاع غزة، حيث تم بحمد الله حفر وانشاء العديد من آبار المياه المركزية على مستوى القطاع.

وأشار المغربي إلى أن هذا البئر جاء بتبرع كريم من أهل الخير، لتطوير شبكة المياه وايصالها لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين في القرارة.

داعيا الله عز وجل أن يكون هذا العمل صدقة جارية لمن قدم وتبرع؛ لإنهاء الأزمات المتلاحقة التي تعصب بالقطاع منذ سنوات طويلة.