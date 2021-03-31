وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة وقوافل الخير تفتتحان بئراً "جديداً" للمياه وكالة الرأي الفلسطينية العمل تؤكد على أهمية دور نقابة المهندسين وتثمن جهودها وكالة الرأي الفلسطينية النيابة: إرفاق صحيفتي السوابق القضائية والجنائية امام المحكمة المختصة وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ إدارة المستشفيات ينظم يوماً علمياً لتقديم خدمات طبية متطورة وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية منتصف الليلة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم أبطال فلسطين في البطولة العربية للقوة البدنية وكالة الرأي الفلسطينية 309 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التخطيط والتطوير بالداخلية تفتتح دورة "إدارة الجودة الشاملة" وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| رئيس بلدية غزة يفتتح بازار "ربيع بلادي" إحياءً ليوم الأرض
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم بغزة: 47 ألف متقدم لامتحان وظيفة معلم غدًا الخميس

31 آذار / مارس 2021 01:17

غزة – الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، إن 47 ألف خريج وخريجة سيتقدمون لامتحان الوظائف التعليمية غدًا الخميس.

وذكر الناطق باسم الوزارة أحمد النجار في تصريح لوكالة "الرأي" أن الامتحان سيعقد غدًا الساعة العاشرة صباحًا في مديريات الوزارة بمحافظات قطاع غزة لمختلف التخصصات التعليمية.

وأوضح النجار، أن الوزارة أتمت تجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفايروس كورونا عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة، مشيرةً إلى أن اللجنتين مزودتين بكافة الاحتياجات واللوازم التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين.

وبينت أن الوزارة ستوفر مواصلات مجانية للمصابين والمخالطين -ذهاباً وإياباً- ضمن إجراءات السلامة، لافتًا إلى أنه سيتم إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار تمهيداً لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم حملة يوم الارض بالتأكيد على التمسك لاسترجاعها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟