التعليم بغزة: 47 ألف متقدم لامتحان وظيفة معلم غدًا الخميس

غزة – الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، إن 47 ألف خريج وخريجة سيتقدمون لامتحان الوظائف التعليمية غدًا الخميس.

وذكر الناطق باسم الوزارة أحمد النجار في تصريح لوكالة "الرأي" أن الامتحان سيعقد غدًا الساعة العاشرة صباحًا في مديريات الوزارة بمحافظات قطاع غزة لمختلف التخصصات التعليمية.

وأوضح النجار، أن الوزارة أتمت تجهيز لجنتين خاصتين بالحالات التي ثبتت إصابتها أو مخالطتها لمصابين بفايروس كورونا عبر نظام الاستعلام بوزارة الصحة، مشيرةً إلى أن اللجنتين مزودتين بكافة الاحتياجات واللوازم التي تضمن سلامة المتقدمين والمراقبين.

وبينت أن الوزارة ستوفر مواصلات مجانية للمصابين والمخالطين -ذهاباً وإياباً- ضمن إجراءات السلامة، لافتًا إلى أنه سيتم إعلام المتقدمين من المصابين والمخالطين بأماكن محطات الانتظار تمهيداً لنقلهم إلى اللجنة الخاصة بهم من خلال رسائل نصية تصلهم على هواتفهم.