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تربية الوسطى تجري مقابلات لعدد من الخريجين ضمن برنامج التشغيل المؤقت

31 آذار / مارس 2021 01:22

تربية الوسطى تجري مقابلات لعدد من الخريجين ضمن برنامج التشغيل المؤقت
تربية الوسطى تجري مقابلات لعدد من الخريجين ضمن برنامج التشغيل المؤقت

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مقابلات للخريجين المتقدمين لوظيفة "معلم" ضمن برنامج التشغيل المؤقت الممول من المشروع النرويجي، وتكونت لجنة المقابلات من مجموعة من المشرفين التربويين ورؤساء الأقسام، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

 وقامت مديرية الوسطى بتشكيل خمس لجان للتخصصات وهي (التعليم الأساسي، الرياضيات، اللغة العربية، العلوم العامة، واللغة الإنجليزية)، وتم عمل جدول للمقابلات يراعي الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وبلغ عدد الخريجين المتقدمين للمقابلات (50) متقدمًا ومتقدمة موزعين على 5 لجان وجرت المقابلات وفقاً لمجموعة من المعايير الفنية والأكاديمية عبر نماذج خاصة تم تجهيزها بالتعاون بين الإدارة العامة للشؤون الإدارية والإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة.

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