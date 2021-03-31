التوجيه السياسي ينظم سلسة فعاليات بمناسبة يوم الأرض

غزة- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خانيونس سلسلة فعاليات يوم الأرض عنوان "باقون... كشجر الزيتون"، وذلك بالذكرى الـ 45.

وحضر الفعاليات العميد د. محمد الجريسي رئيس التوجيه السياسي، وطلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعلاء الدين البطة رئيس بلدية خانيونس، و أ. رجاء الحلبي القيادية في العمل الوطني والإسلامي، ولفيف من وجهاء ومخاتير خانيونس، كما شارك في الفعاليات جمعية واعد للأسرى المحررين وبلدية خانيونس.

وفي كلمة التوجيه السياسي، أكد العميد الجريسي على أحقية الفلسطينيين بأرضهم التي سلبها دولة الاحتلال الاسرائيلي، مشيرًا إلى أن جميع أطياف الشعب الفلسطيني يصارع الاحتلال لكي يسترد أرضه.

كما أكد المشاركون، بالفعاليات في كلمات منفصلة على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل في حقه بالأرض، مشددين على خيار المقاومة في سبيل تحرر فلسطين من دنس الكيان الذي وصفوه بـ "المسخ".

وتخللت الفعاليات " دبكة شعبيةـ وإلقاء شعر، وعروض خيالة وجمال، والخبز على النار".