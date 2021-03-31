وكالة الرأي الفلسطينية أمنُ غزة.. منظومة مُتماسكة هزَمت المؤامرات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش آلية التنسيق بين مقدمي الخدمات لمرضى سرطان الثدى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأندونيسي تتفق على تدريب طواقهما على أجهزة اكسجين العناية وكالة الرأي الفلسطينية إحياءً ليوم الأرض.. الزراعة توزع (10.000) من الأشتال وكالة الرأي الفلسطينية 12 وفاة و1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم سلسة فعاليات بمناسبة يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تجري مقابلات لعدد من الخريجين ضمن برنامج التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح مسجد العودة في محافظة رفح بعد إعادة إعماره وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: 47 ألف متقدم لامتحان وظيفة معلم غدًا الخميس
أخبار » الأخبار الحكومية

إحياءً ليوم الأرض.. الزراعة توزع (10.000) من الأشتال

31 آذار / مارس 2021 01:44

إحياءً ليوم الأرض.. الزراعة توزع (10.000) من الأشتال
إحياءً ليوم الأرض.. الزراعة توزع (10.000) من الأشتال

غزة- الرأي

وزعت وزارة الزراعة الفلسطينية، ما يزيد عن( 10.000) من الأشتال المثمرة والحرجية بشكل مجاني، وذلك في إحياءً ذكرى يوم الأرض للعام الحالي 2021.


وأوضح م.شاهر الريفي مدير قطاع المشاتل، أن وزارته استجابت لجميع الطلبات التي وردتها من المؤسسات والجهات التي تقدمت لإحياء مناسبة ذكرى يوم الأرض، مؤكداً أن ما يزيد عن 10 آلاف شتلة مثمرة وحرجية تم توزيعها بشكل مجاني لزراعتها في هذه المناسبة الخالدة.  


وذكر الريفي، أن ذلك يأتي لاهتمام وزارة الزراعة بالمحافظة على المسطحات الخضراء وزراعة وتجميل المرافق العامة والطرقات، لما له أثر إيجابي على النواحي الصحية والبيئية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الوزارة توفر سنوياً بمتوسط (100.000) شتلة مثمرة وحرجية، يتم توزيعها على الجهات المعنية بالزراعة والتشجير.


وشدد الريفي على وزارته تضع شرطاً على المؤسسات والجهات المستفيدة، بضرورة ضمان الحماية والعناية بالأشتال التي يتم زراعتها، وذلك من خلال المتابعة والإشراف الفني على حملات التشجير التي تشارك فيها الوزارة مع المؤسسات المستفيدة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟