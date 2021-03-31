إحياءً ليوم الأرض.. الزراعة توزع (10.000) من الأشتال

غزة- الرأي

وزعت وزارة الزراعة الفلسطينية، ما يزيد عن( 10.000) من الأشتال المثمرة والحرجية بشكل مجاني، وذلك في إحياءً ذكرى يوم الأرض للعام الحالي 2021.



وأوضح م.شاهر الريفي مدير قطاع المشاتل، أن وزارته استجابت لجميع الطلبات التي وردتها من المؤسسات والجهات التي تقدمت لإحياء مناسبة ذكرى يوم الأرض، مؤكداً أن ما يزيد عن 10 آلاف شتلة مثمرة وحرجية تم توزيعها بشكل مجاني لزراعتها في هذه المناسبة الخالدة.



وذكر الريفي، أن ذلك يأتي لاهتمام وزارة الزراعة بالمحافظة على المسطحات الخضراء وزراعة وتجميل المرافق العامة والطرقات، لما له أثر إيجابي على النواحي الصحية والبيئية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الوزارة توفر سنوياً بمتوسط (100.000) شتلة مثمرة وحرجية، يتم توزيعها على الجهات المعنية بالزراعة والتشجير.



وشدد الريفي على وزارته تضع شرطاً على المؤسسات والجهات المستفيدة، بضرورة ضمان الحماية والعناية بالأشتال التي يتم زراعتها، وذلك من خلال المتابعة والإشراف الفني على حملات التشجير التي تشارك فيها الوزارة مع المؤسسات المستفيدة.