مستشفى الأندونيسي تتفق على تدريب طواقهما على أجهزة اكسجين العناية

غزة- الرأي

اتفقت إدارة المستشفى الاندونيسي خلال اجتماعها مع منظمة أطباء بلا حدود على تنظيم برنامج تدريبي للطواقم الطبية العاملة بالعناية المركزة على الأجهزة الجديدة التي تم تقديمها.

حيث قدمت المنظمة جهازين لتوصيل الأكسجين لأسرة العناية المركزة، ويهدف التدريب أيضا لنقل الخبرات في كيفية التعامل مع الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا بين الطرفين.



ورافق الوفد الدكتور اياد أبو كرش مدير دائرة التخدير والعناية المركزة بالإدارة العامة للمستشفيات، وضم وفد أطباء بلا حدود الدكتور جوفاني- ايطاليا أخصائي طوارئ وعناية وكل من الممرضة لورا- بلجيكا منسقة المشروع وحكيم عناية مركزة و الحكيمة إيفان- السويد حكيم عناية مركزة.



واتفق الطرفان على البرنامج المشترك المزمع تنفيذه، وتحديد الشرائح الطبية التي ستستفيد من البرنامج وتنفيذه خلال الأسابيع القادمة بالمستشفى.



وأكد الدكتور شوقي سالم مدير المستشفى أن طواقمه الطبية على أتم الاستعداد والجُهوزية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، مشيراً بأن المستشفى تلقت الضربة الأولى من إصابة الكوادر العاملة بالجائحة الأولى التي تعرض لها القطاع ورغم ذلك استطاعت المستشفى ان تضاهي المستشفيات الكبرى في التعامل مع الجائحة مما أهلها للتعامل بشكل أكبر وبكفاءة عالية مع أنواع الحالات المصابة بالفيروس، والتى قدمت نموذجاً فريداً في إنقاذ حياة العديد من الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.