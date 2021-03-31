الصحة تناقش آلية التنسيق بين مقدمي الخدمات لمرضى سرطان الثدى

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، آلية التنسيق و التعاون بين مقدمى الخدمات لمرضى سرطان الثدى ورسم خارطة تلك الخدمات، وذلك خلال لقائه مع ممثلى المؤسسات الشريكةMAP-UK و جمعية الهلال الاحمر بقطاع غزة و جمعية الثقافة والفكر الحر و بحضور ممثل عن التعاون الدولى و الادارة العامة للرعاية الاولية و مدراء ادارة المستشفيات.

و بحث اللقاء آلية تحويل الحالات بين المؤسسات الأهلية و المراكز الصحية الحكومية، و تحديد أماكن الخدمة في وزارة الصحة.

كما تم مناقشة قوائم الاحتياجات لخدمة مرضى سرطان الثدى لعام 2021، مع التأكيد على توفير المستلزمات الطبية من قبل المؤسسات الشريكة، و تم الاتفاق على عقد لقاء كل أسبوعين على أن يتم مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة التالية.