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الصحة تناقش آلية التنسيق بين مقدمي الخدمات لمرضى سرطان الثدى

31 آذار / مارس 2021 01:53

الصحة تناقش آلية التنسيق بين مقدمي الخدمات لمرضى سرطان الثدى
الصحة تناقش آلية التنسيق بين مقدمي الخدمات لمرضى سرطان الثدى

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، آلية التنسيق و التعاون بين مقدمى الخدمات لمرضى سرطان الثدى ورسم خارطة تلك الخدمات، وذلك خلال لقائه مع ممثلى المؤسسات الشريكةMAP-UK و جمعية الهلال الاحمر بقطاع غزة و جمعية الثقافة والفكر الحر و بحضور ممثل عن التعاون الدولى و الادارة العامة للرعاية الاولية و مدراء ادارة المستشفيات.

و بحث اللقاء آلية تحويل الحالات بين المؤسسات الأهلية و المراكز الصحية الحكومية، و تحديد أماكن الخدمة في وزارة الصحة.

كما تم مناقشة قوائم الاحتياجات لخدمة مرضى سرطان الثدى لعام 2021، مع التأكيد على توفير المستلزمات الطبية من قبل المؤسسات الشريكة، و تم الاتفاق على عقد لقاء كل أسبوعين على أن يتم مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة التالية.

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