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الاقتصاد تنظم جولات على المطاعم الشعبية في محافظة خانيونس

31 آذار / مارس 2021 02:03

الاقتصاد تنظم جولات على المطاعم الشعبية في محافظة خانيونس
الاقتصاد تنظم جولات على المطاعم الشعبية في محافظة خانيونس

خان يونس- الرأي

نظمت الادارة العامة لحماية المستهلك و المكاتب الفرعية في وزراة الاقتصاد الوطني ،جولات تفتيشية على المطاعم الشعبية في محافظة خانيونس.


وقال م. علاء البريم مدير مكتب حماية المستهلك بخانيونس إن الجولات أتت بمناسبة إقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ومتابعة مدى ملائمة المطاعم و مطابقتها للشروط الصحية والتزامها بشروط الوقاية و السلامة.


و أضاف البريم، أن طواقم التفتيش سحبت 11 عينة من سلطة الحمص للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي.


وأوضح البريم بأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها من أجل سلامة المستهلك من الغش والتدليس والحفاظ على صحته.


وفي سياق متصل، قامت طواقم الوزارة بزيارة أحد مصانع الايس كريم و سحب 4 عينات للفحص المخبري.
 

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