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توضح كميات الرمال المحملة

الاقتصاد: إدارة المصادر الطبيعية تشرع بوضع لوحات معدنية على الشاحنات

31 آذار / مارس 2021 02:07

الاقتصاد: إدارة المصادر الطبيعية تشرع بوضع لوحات معدنية على الشاحنات
الاقتصاد: إدارة المصادر الطبيعية تشرع بوضع لوحات معدنية على الشاحنات

غزة- الرأي

شرعت الإدارة الادرة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني بوضع لوحات معدنية على شاحنات الرمال في كافة محافظات قطاع غزة.


وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، أن اللوحات المعدنية تهدف الي ضبط عملية تحميل الرمال من المقالع ولتوضيح كمية الرمال المحملة بالشاحنات.


وأضاف، ان اللوحات تساهم أيضاً في تأكد المواطنين من كميات الرمال المحملة حسب الايصالات، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أي شاحنة غير ملتزمة بكمية الرمال المحملة حسب الايصالات.


وقال بنات، إن مفتشو مقالع الرمال يتابعون العمل بالمقالع في كافة محافظات قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين والجمعيات والبلديات، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.

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