التنافس يحتدم بين البطل المجمع الإسلامي ووصيفه شباب خان يونس

احتدم التنافس على صدارة الدوري العام الممتاز لكرة الطاولة، بين حامل اللقب نادي المجمع الإسلامي، ووصيفه شباب خان يونس في ختام الأسبوع التاسع لبطولة دوري جوال للموسم 2021، في التجمع الخامس، وذلك على صالة الشهيد حسن سلامة.

وقد نجح البطل في الفوز على شباب البريج بنتيجة 3-صفر، وتبقت له مباراة مؤجلة مع منافسه نادي خدمات المغازي، فضلاً عن المباراة في الجولة الأخيرة التي ستجمع الفريقين وجهاً لوجه، لتحديد البطل.

وبدوره، فاز شباب خان يونس على كلٍّ من غزة الرياضي والأقصى بنتيجة 3-صفر، وجاء فوز الرباط على كلٍّ من الأهلي والرضوان 3-صفر، وفاز غزة الرياضي على شباب البريج 3-صفر، بينما تمكن الصداقة من الفوز على شباب كندا، بنتيجة 3-1، ويتبقى لقاء مؤجل للأخير مع خدمات المغازي.

وشهد الأسبوع فوز الأهلي الفلسطيني على الكرامة 3-صفر، والصداقة على الكرامة 3-صفر، وجاء فوز الأقصى على نادي الرضوان صعباً بنتيجة 3-2.

حكم اللقاءات: الدوليون محمد صمامة، وعماد الجعل، ويحيى أبو العوف، وعمرو الخطيب، ومحمود أبو شرار، والحكم عمر سلمي .

من جهة ثانية، اختتمت مديرية التربية والتعليم في رفح بالتعاون مع الاتحاد دورة تحكيم للمعلمين بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني، ورئيس قسم الإشراف محمود لافي والأنشطة عامر أبو طه ومشرف التربية الرياضية ياسر اسليم وعضو الاتحاد أديب أبو غزال. في الختام جرى توزيع الشهادات على المشاركين