غزة الرياضي يفقد الصدارة في دوري الدرجة الأولى

أهدر نادي غزة الرياضي فرصة استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى، التي دانت لصالح منافسه خدمات النصيرات، عقب وقوعه بفخ التعادل أمام القادسية من فرق القاع، بالنتيجة السلبية على ملعب رفح البلدي، في ختام لقاءات الأسبوع الـ11، الأخير من مرحلة الذهاب.

واكتفى الرياضي- الهابط الموسم الماضي من الدرجة الممتازة بنقطة وحيدة، ليصل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف النصيرات المتصدر، فيما وصل رصيد القادسية 12 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف- أيضاً، مع بيت حانون الأهلي.

حكم اللقاء: خالد الشيخ خليل للساحة، وساعده محمد الغول، ومحمد اليازجي، بدر العطار رابعاً.

شباب الزوايدة- خدمات خان يونس

وفي اللقاء الثاني، فاز شباب الزوايدة – القادم الجديد على خدمات خان يونس، بنتيجة 2-صفر على ملعب الشهيد محمد، سجلهما المهاجم أسامة أبو تيلخ في الدقيقتين 23، 27. ورفع الزوايدة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد خان يونس 14 نقطة في المركز السادس.

حكم اللقاء: هلال شبات للساحة، وساعده فادي السمهوري، ومحمد الزعانين، وعاهد المصري رابعاً.

الأهلي الفلسطيني- خدمات المغازي

وفي اللقاء الثالث، فاز الأهلي الفلسطيني على ضيفه خدمات المغازي، بنتيجة 1-صفر، على ملعب فلسطين الدولي، سجله محمد صالح (في الدقيقة 59 من ركلة جزاء) وشهد اللقاء إبعاد الحكم لمدافع المغازي محمد ديب في الدقيقة 96. ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع, وبقي رصيد المغازي عند 5 نقاط في المركز الـ12، الأخير. حكم اللقاء: محمود أبو مصطفي للساحة، وساعده نادر هجرس، ومروان خطاب، وأمين عويص رابعا.

وتختتم الأربعاء مباريات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الثانية في فرع الوسطى والجنوب، بلقاء الصلاح والأمل على ملعب الشهيد محمد.